Cantor Lincoln fala pela primeira vez após ser internado às pressas na UTI

Cantor Lincoln aparece em vídeo no hospital para celebrar sua recuperação após ser levado para a UTI

O cantor Lincoln surpreendeu os fãs ao aparecer em um novo vídeo nas redes sociais após ser internado em uma UTI na última quinta-feira, 25. O cantor foi diagnosticado com infecção e pneumodiastino, que é quando existe ar fora dos pulmões. Neste sábado, 25, o artista gravou um vídeo direto do hospital para tranquilizar os fãs e contar que já está bem melhor.

"Tive infecção respiratória e 'pneumo', no intestino, que é o acúmulo de ar fora dos pulmões e pode ser contido através de um excelente trabalho profissional. Estou em processo de recuperação, ficando melhorar pra que a gente possa pra que a gente possa se encontrar em breve com muita energia e música", afirmou ele.

A equipe dele também confirmou a melhora no quadro de saúde do cantor. "O paciente respondeu bem ao tratamento e apresentou melhora significativa dos sintomas iniciais, com a infecção agora controlada. Lincoln continuará o tratamento ambulatorial, fisioterapia respiratória e medicação em casa. Agradecemos mais uma vez a torcida de todos pela rápida melhor de Lincoln", informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LINCOLN (@lincolnsenna)

A internação de Lincoln

A notícia sobre a internação de Lincoln foi dada por sua equipe por meio de um comunicado oficial.“Com isso foi orientado internamento na Unidade de Terapia Intensiva para observação clínica. No momento bem, sem novos picos de febre com padrão respiratório confortável. Sendo assim, faz-se necessário repouso para evitar evolução do quadro infeccioso e permitir a plena recuperação do paciente”, informaram.

Desse modo, os shows dele do final de semana foram cancelados. “Com o atual cenário do cantor, os shows de Belo Campo e Barra do Mendes (BA), que aconteceriam nesta sexta-feira e sábado, respectivamente, precisarão ser cancelados. Manteremos a todos informados de acordo com a atualização do boletim médico”, informaram.