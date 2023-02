Cantor Lincoln é internado na UTI: 'Infecção alta'

O cantor Lincoln está internado em um hospital de Salvador e a equipe dele dá detalhes do diagnóstico: 'Necessário repouso para evitar evolução do quadro'

O cantor Lincoln foi internado na UTI de um hospital em Salvador, na Bahia, após uma infecção respiratória. A equipe dele contou que os próximos shows estão cancelados e ele ficará em observação até se recuperar.

Ele foi diagnosticado com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo, com febre e secreção nasal escurecida, sinais de infecção respiratória alta, associada a presença de pneumomediastino posterior.

No comunicado, a equipe dele ainda completou: “Com isso foi orientado internamento na Unidade de Terapia Intensiva para observação clínica. No momento bem, sem novos picos de febre com padrão respiratório confortável. Sendo assim, faz-se necessário repouso para evitar evolução do quadro infeccioso e permitir a plena recuperação do paciente”.

Desse modo, os shows dele do final de semana foram cancelados. “Com o atual cenário do cantor, os shows de Belo Campo e Barra do Mendes (BA), que aconteceriam nesta sexta-feira e sábado, respectivamente, precisarão ser cancelados. Manteremos a todos informados de acordo com a atualização do boletim médico”, informaram.