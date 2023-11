Cabeleireiro de Angélica aparece no hospital e diz o que aconteceu

Cabeleireiro queridinho da apresentadora Angélica, Celso Kamura é internado e os famosos reagem nos comentários

O beauty artist Celso Kamura, que é o cabeleireiro queridinho da apresentadora Angélica, levou um susto com sua saúde. Nesta sexta-feira, 17, ele apareceu em uma foto em um hospital de São Paulo após ser internado.

Ele contou que teve um problema com o apêndice e precisou ser hospitalizado, mas agora está bem. “Foi um susto, mas agora está tudo bem! Era só o apêndice! Obrigado a toda a equipe que cuidou de mim nesses dias! Daqui a pouco eu volto!”, disse ele.

Nos comentários do post, vários famosos deixaram mensagens de apoio para ele. Mariana Ximenes disse: “Boa recuperação querido”. Camilla Camargo escreveu: “Melhoras meu amor”. Juliana Silveira comentou: “Que susto! Melhoras, Kamura. Volta logo”. Gloria Vanique escreveu: “Oh, tadinho! Fique bom logo”.

Celso Kamura é um profissional de beleza que atende várias celebridades. Ele é presença garantida no camarim da apresentadora Angélica, com quem tem uma longa amizade e sempre cuida da beleza dela. Ele tem salões de beleza, participa da preparação das modelos para desfiles de grandes marcas e atende diversas celebridades.

View this post on Instagram A post shared by Celso Kamura (@celsokamuraoficial)

Outro famoso que está internado é o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado em um hospital após sofrer um acidente doméstico em sua casa no último final de semana. Nesta quarta-feira, 15, ele foi entrevistado no programa Fofocalizando, do SBT, e contou o que aconteceu.

Em conversa com Gaby Cabrini, o comunicador disse que escorregou ao tomar uma ducha após aproveitar a piscina de sua mansão e caiu. Na queda, ele bateu a cabeça e a esposa achou melhor levá-lo ao hospital. Lá, ele descobriu que trincou uma costela.

Na entrevista, ele garantiu que está bem e ficará em observação até sexta-feira, 17. Ele ainda contou que está em um quarto normal. "Eu estou bem, levei um susto muito grande porque eu estava na piscina lá no sítio, no sábado, estava em uma alegria. Eu tirei uma foto de sunga e chapéu mexicano, dançando, e a gente ia para o churrasco. Fui tomar um chuveirinho e levei um tropeção. Eu não vi o que aconteceu, eu estava de sandália, devo ter pisado um pé no outro, levei um tropeção. Eu tive muita sorte, quando eu vi que ia cair, eu botei a mão esquerda na cabeça, e foi a minha sorte. A pancada foi muito forte. A cabeça bateu em cima da mão. A mão parou a batida. A parte perigosa da cabeça estava na minha mão. Foi Deus”, disse ele.

Então, ele desmentiu os rumores de que estaria na UTI. "Estou ótimo. Está saindo muita noticia, minha filha ligou desesperada, tem pessoas dizendo que eu estou na UTI, que eu quebrei vértebra… Eu tive um trincamento em uma costela perto do peito, deu uma rachadinha, que nem dói. Eu estou bem. Eu achava que não era nada, mas a Renata disse: vamos para o hospital. Eu vou ficar [internado] até sexta-feira em observação, estou no quarto normal”, afirmou ele.