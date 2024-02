Bruno Astuto passa por cirurgia de emergência após susto: “Quase arrebatado”

Jornalista e padrinho de uma das filhas de Gloria Maria, Bruno Astuto revela ter passado por cirurgia de emergência após descobrir artéria entupida

Neste domingo, 18, o jornalista Bruno Astuto revelou que passou por um susto após descobrir uma artéria entupida no último Paris Fashion Week. Padrinho de uma das filhas de Gloria Maria, ele compartilhou que se submeteu a uma cirurgia de emergência para colocar um stent no coração após sentir fortes dores durante os desfiles.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruno explicou que se afastou das redes sociais no último mês após receber o diagnóstico. Em um vídeo, ele relatou o susto com a descoberta e também detalhou sua recuperação após passar pela cirurgia de emergência. Segundo o jornalista, ele foi "quase arrebatado", mas está de volta.

“Meus amores, estou de volta depois de quase um mês de repouso. Desculpem o silêncio, a saída à francesa – literalmente. No final da última fashion week, em que convivi com uma terrível dor nas costas, baixei no hospital em Paris e o que era? Coração”, Astuto explicou com muito bom humor na legenda da publicação em sua rede social.

Bruno ainda contou que precisou do apoio de um aparelho para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria que estava entupida: “Numa cirurgia de emergência, coloquei um stent. Levei parabéns do médico por não ter me automedicado para a dor nas costas, pois isso teria mascarado o problema mais grave”, disse o jornalista.

“Levei um passa-fora também, pois não fazia check-up há quatro anos (haja ignorância), e deixei correr um último ano que não foi fácil para este coração sensível”, Astuto ressaltou a importância dos exames de rotina e por fim, contou que está recuperado após o procedimento: “A cirurgia e a recuperação foram bem-sucedidas”, ele celebrou a conquista.

“Paciente disciplinado que as circunstâncias me tornaram, segui à risca as ordens médicas e agora estou de alta, de coração novo”, disse o jornalista, que finalizou com um agradecimento para a equipe médica, amigos e familiares que fizeram toda a diferença durante sua jornada de recuperação: "Graças a eles, a Deus, à Medicina e à Ciência, sobrevivi para contar e deixar alguns conselhos".

Vale lembrar que, além de ser um amigo íntimo e conquistar o posto de padrinho de uma das herdeiras de Gloria Maria, Bruno também é conhecido pelas telinhas. O jornalista já participou do programa 'Mais Você' na Globo, ao lado de Ana Maria Braga. Embora tenha deixado a emissora em 2019, ele segue trabalhando como colunista em diferentes portais.

Bruno Astuto fala de Gloria Maria:

No ano passado, o colunista Bruno Astuto fez uma homenagem para a jornalista e apresentadora Gloria Maria em sua coluna semanal no Jornal O Globo depois que sua morte foi confirmada Ele é padrinho de batismo da filha caçula da amiga, Laura, e também teve a jornalista como madrinha de seu casamento; veja a despedida do jornalista.