Bruno Astuto fala de Gloria Maria: 'Nem sentiu cheiro de botox'

Padrinho de uma das filhas de Gloria Maria relembra momentos da convivência com a jornalista, que faleceu no início do mês

O colunista Bruno Astuto fez uma homenagem para a jornalista e apresentadora Gloria Maria em sua coluna semanal no Jornal O Globo neste domingo, 12. Ele é padrinho de batismo da filha caçula da amiga, Laura, e também teve a jornalista como madrinha de seu casamento. Com uma longa amizade, ele relembrou momentos da convivência com ela em um texto carinhoso.

Astuto relembrou as pílulas que Gloria Maria tomava todos os dias, a relação dela com o tempo e também o batizado da filha da amiga.

“Havia também as pílulas, algo entre 60 e 80 por dia, dicas de pessoas comuns dos mais de 130 países que visitou. Eram todas naturais, mas, por via das dúvidas, Glória jogava as cápsulas fora e misturava os conteúdos na água. 'Elas que fazem mal', inventou. Um dia, amassei todas as cápsulas, e elas viraram como um imenso chiclete Bubalooo. Jamais houve viagem em que eu não tivesse que buscar as encomendas de 'Madame Gloria' numa farmácia alternativa, seja em Seul, seja em Manaus”, disse ele.

E completou sobre a relação dela com o tempo: “Tratava-se de uma obsessão pelo bem-estar, não pela juventude, afinal estamos falando de uma pessoa que nem sentiu cheiro de botox. Ela tinha total desprezo pelo tempo, tanto na contagem dos anos quanto no relógio. Um dia, com a maior cara lavada, justificou seus atrasos históricos assim: 'meu pensamento chega antes antes do meu corpo'. Todo mundo perdoava, pois Glória Maria simplesmente não chegada: descia do Olimpo”.

Logo depois, ele ainda contou que Glória Maria tinha alguns medos em vida. “A repórter mais corajosa do mundo tinha medo de três coisas: nadar, dirigir e fantasmas. Mas não da morte, a qual ela desmoralizou centenas de vezes e que deve estar ainda ofendida, pois Glória permanece vivíssima no enorme legado, no coração das pessoas, dentro de mim e de você”, afirmou.

Bruno Astuto ainda relembrou o dia do batizado de Laura, filha caçula de Gloria Maria. “Dias antes do batizado das meninas, um padre mostrou certo desconforto pelo fato de eu estar de casamento marcado – com um homem, claro. 'Então, o batizado está cancelado', respondeu ela, sem rodeios. Imagina, Glória, eu sempre vou ser padrinho de coração, deixa para lá. 'Você não entende, compadre', rebateu. 'A gente nunca pode deixar para lá'. A cerimônia aconteceu e foi muito emocionante”, afirmou.

Bruno Astuto esteve ao lado das filhas de Gloria Maria em vários momentos desde a morte da jornalista no dia 2 de fevereiro. Ele foi visto com as adolescentes Maria e Laura no velório, na missa de sétimo dia e também na entrevista delas ao programa Fantástico.

A morte de Gloria Maria aconteceu no dia 2 de fevereiro. Ela estava internada em um hospital no Rio de Janeiro para o tratamento de metástases cerebrais, mas o protocolo parou de fazer efeito e ela não resistiu. A estrela foi diagnosticada com câncer em 2019 e chegou a passar por cirurgias em seus últimos anos de vida. O velório aconteceu no dia 3 de fevereiro e o corpo dela foi cremado na sequência.