Bruna Biancardi pode ter efeitos no corpo e na mente após gravidez; entenda o processo pós-parto

Nesta sexta-feira, 6, Bruna Biancardi deu à luz Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr.

Bruna Biancardi deu à luz Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr., nesta sexta-feira, 6. Após o período de gestação, as mulheres podem passar por mudanças no corpo e até na mente. Entenda a seguir o que pode acontecer no processo pós-parto.

Bruna Biancardi foi bastante discreta quanto à gestação e não fez comentários sobre os efeitos e mudanças que teve. De acordo com o site do Hospital Israelita Albert Einstein, após dar à luz, o corpo da mulher passa por diversas transformações que também requerem cuidado.

Após o nascimento do bebê, o útero deve diminuir de tamanho —o que pode causar cólicas abdominais, especialmente durante a amamentação. Além disso, a mulher deve passar por um sangramento vaginal, conhecido como loquiação, que costuma cessar seis semanas após o parto.

A mulher ainda sentirá as mamas crescerem, ficarem quentes e pesadas, o que também pode ser acompanhado por fraqueza, cansaço, mal-estar e, eventualmente, febre baixa. O intestino também tende a ficar mais lento, causando o acúmulo de gases.

Além disso, após a contração e diminuição do tamanho do útero, o sangue que estava dentro dele volta para a corrente sanguínea, o que pode causar inchaço das extremidades, principalmente na primeira semana pós-parto, voltando ao normal entre seis e oito semanas.

Por fim, o sono da mulher também muda bastante. Com um recém-nascido que depende totalmente da mãe, a mulher pode passar por uma grande privação de sono, causando o cansaço crônico, que pode interferir na produção do leite materno e até desencadear a depressão pós-parto.

É importante que as mulheres tenham uma dieta rica em fibras, se hidratem com água e façam exercícios leves, como caminhada e yoga, para ter uma qualidade melhor após o nascimento do bebê. Porém, também é necessário se atentar aos cuidados com a mente neste período.

Segundo o Instituto Fiocruz, as mulheres podem apresentar diversos problemas de saúde mental após o nascimento do bebê como: Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, psicose pós-parto, transtorno de pânico e fobias.

A publicação informa que a depressão é mais frequente, aparecendo em 15 a 20% dos casos, seguida da ansiedade, com 16%, transtorno de estresse pós-traumático, com 4%, e psicose pós-parto com menos de 1%.

É importante que a família da mulher esteja atenta aos sinais que a mãe demonstra, e demonstrem apoio neste período de transformação. O acompanhamento profissional também é válido para o período da gestação e pós-parto.