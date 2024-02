Beyoncé desabafa sobre doença crônica que a afeta desde a infância

'Profundamente pessoal', desabafou Beyoncé sobre doença crônica que afeta seu cabelo em bate papo publicado neste domingo, 18

Beyoncéabriu o seu coração e desabafou sobre o fato de lidar com doença crônica desde a sua infância e detalhou como isso afeta a sua vida e o seu cabelo até hoje. Em entrevista para a Essence publicada neste domingo, 19, a diva pop relembrou a sua trajetória com a psoríase .

A condição auto-imune faz com que o corpo produza em excesso novas células da pele, resultando em manchas escamosas e coceiras no couro cabeludo, cotovelos, joelhos e outras partes do corpo.

“Tenho muitas lembranças lindas ligadas ao meu cabelo. A relação que temos com nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal. Desde passar a infância no salão da minha mãe até meu pai aplicar óleo no couro cabeludo para tratar minha psoríase – esses momentos foram sagrados para mim”, continuou ela, revelando pela primeira vez que lida com a doença.

“As conversas e debates nos salões e barbearias criam um sentido de comunidade para as pessoas que olham para isso como um retiro da sua vida cotidiana”, continuou a cantora. “Para elas é um lugar para se sentirem bonitas e desabafarem, rirem, compartilharem segredos e transmitirem sabedoria. É a reunião comunitária mais consistente que temos. É tão importante que seja um santuário”.

Em outra parte da entrevista, ela refletiu sobre sua decisão de cortar seus longos cabelos em um corte pixie em 2013. “Adoro como associamos um determinado penteado a momentos da nossa vida, como aquele momento do cabelo curto”, lembrou ela.

“Lembro-me do dia em que decidi cortar todo o meu cabelo. Eu não tinha um estilo específico em mente. Não foi uma escolha estética, mas foi uma transformação emocional e metamorfose muito grande que eu estava passando”, relembrou a cantora que tinha acabado de dar a luz pela primeira vez, “Cortar meu cabelo era me rebelar contra ser essa mulher que a sociedade pensa que eu deveria ser”, explicou ela.

“Eu era uma mãe pela primeira vez, e algo sobre a libertação de ser mãe me fez querer abandonar tudo isso. Foi uma representação física de mim abandonando as expectativas colocadas sobre mim. Eu só queria tirar isso", contou.