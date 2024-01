Beyoncé teria se hospedado por uma semana na Bahia; saiba valor da estadia

Diretor de turismo de Salvador afirmou, em entrevista, que Beyoncé passou sete dias hospedada em hotel de luxo na capital baiana

Beyoncé (42) teria passado uma semana em Salvador, na Bahia, após fazer uma aparição surpresa no dia 21 de dezembro, de acordo com o Diretor de Turismo de Salvador, Gegê Magalhães Pinto. Ela teria se hospedado no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, porém não há confirmações de que ela realmente tenha escolhido o hotel para sua estadia.

" Ainda não recebemos o [efeito] rebote dos sete dias que Beyoncé colocou Salvador, Bahia, Brazil na bio de suas redes sociais . Todos os voos para Salvador estão lotados, a hotelaria está completamente ocupada, a procura é grande [...] a demanda é alta porque Beyoncé colocou Salvador no mapa mundial", disse ele, em entrevista ao jornal Massa!.

O hotel que teria recebido a artista fica localizado a 400 metros da Praia do Forte, em meio a uma reserva natural. O ambiente conta com oito piscinas, spa com sauna, tratamentos estéticos, clube infantil, quadras de tênis, serviço de babá e academia.

A acomodação possui cinco tipos de quartos disponíveis para o aluguel. O quarto mais simples para duas pessoas tem uma diária de R$ 4.351, já com as taxas e impostos inclusos. Para ficar sete noites, a cantora teria desembolsado cerca de R$ 30 mil.

O quarto mais luxuoso, chamado Pool Villas, tem uma diária no valor de R$ 12.825. Para passar sete noites nesta hospedagem, Beyoncé teria pago quase R$ 90 mil. De acordo com o site Decolar, os quartos contam com ar-condicionado, TV LCD a cabo e varanda com rede de descanso.

No Natal, a cantora dedicou um espaço de seu site oficial para desejar Feliz Natal especialmente aos Brasileiros. "Merry Christmas, Brazil!", diz o texto, que está escondido entre novas fotos da cantora durante sua passagem pelo país.

CONFIRA FOTOS DE BEYONCÉ DURANTE SUA PASSAGEM PELO BRASIL: