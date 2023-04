Ben Affleck faz revelação chocante sobre dieta da esposa Jennifer Lopez e surpreende apresentadora

O ator abriu o jogo e revelou os hábitos alimentares da esposa e atriz Jennifer Lopez

Em uma nova entrevista Ben Affleck (50)surpreendeu a todos ao falar abertamente sobre a dieta de sua esposa, Jennifer Lopez (53). As declarações do ator podem ter deixado muitos espectadores de queixo caído.

A apresentadora do talk show perguntou ao astro se o casal seguia regras alimentares rigorosas. Affleck respondeu e surpreendeu o público e apresentadora, a atriz Drew Barrymore: "Eu vou te dizer algo que vai te chocar. Jennifer simplesmente come o que ela quer. Qualquer coisa que ela queira. Pizza, biscoitos, sorvete - tudo isso".

A atriz é conhecida por ser fissurada por academia e se exercita frequentemente. O ator confirmou esse fato e ainda completou: "Ela se exercita. Eu também me exercito. Mas não pareço ter magicamente 20 anos e pele perfeita e tudo mais. Não há como tirar o trabalho árduo. O trabalho árduo é real, a disciplina é muito real, mas também, a coisa super-humana é real. Ela é a mulher mais linda do mundo. Ela parece espetacular".

De acordo com a revista "Us Weekly", a apresentadora não ficou "surpresa" com o comprometimento da cantora com a rotina de exercícios. A própria Lopez falou sobre seu regime de treino: "Estou sempre evoluindo e procurando coisas que me mantenham animada e motivada. Não tenho medo de me desafiar, então estou aberta a me superar, que é o que estou fazendo agora enquanto ensaio para meu novo álbum, que será lançado neste verão".

Lopez acrescentou que o exercício é um "fator motivador" em sua vida diária e que ela costuma ir à academia logo pela manhã. "Eu tento fazer boas escolhas e equilibrar meu tempo", disse ela.

