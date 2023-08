Belle Silva responde polêmica envolvendo Maíra Cardi: 'Nunca preparou'

Belle Silva dá sua versão sobre ter negado que Maíra Cardi fez programa de emagrecimento com seu marido, Thiago Silva

A influenciadora digital Belle Silva, que é a esposa do jogador de futebol Thiago Silva, gravou vídeos nas redes sociais para dar a sua versão após polêmica envolvendo a coach Maíra Cardi. Há poucos dias, ela negou que a coach tenha feito um programa de emagrecimento com seu marido. Então, Maíra chegou a rebater e disse que orientou Thiago. Agora, Belle voltou a falar no assunto e negou que o marido tenha seguido um programa de emagrecimento.

"Thiago não fez programa de emagrecimento com ninguém, Thiago não fez preparação pré-copa com ninguém. Eu fiz o programa, tem até dois vídeos que gravei anos atrás, falando da minha experiência que foi uma porcaria e desencadeou problemas seríssimos em mim. Nunca falei sobre isso e nunca fui mistério que fiz sim o seu programa e paguei uma pequena fortuna pelo seu programa, duas vezes", disse ela.

Na sequência, Belle revelou detalhes das conversas que Thiago teve com Maíra. "O programa que ela alega que fez com o Thiago, que ela jura que preparou o Thiago para a Copa, durou 4 dias. Eu tô mentindo quando eu falo que ele não fez nada? Posso estar mentindo quando digo que não fez nada, porque ela deu assessoria, toques e alguma coisa. E aqui está que ela estava aguardando instruções e as instruções não foram passadas. Posso ter exagerado quando falo que nunca fez nada, tudo bem, posso ter exagerado no 'nada'. Mas não, ele não foi seu cliente, não fez nenhum programa seu, e você nunca preparou ele para a Copa e nem competição nenhuma", afirmou.

Por fim, Belle Silva contou que fez o programa de emagrecimento de Maíra Cardi, mas não teve sucesso. "Hoje eu sou uma pessoa que tomo remédios para ansiedade, sou depressiva. Não só por culpa desse programa, mas ela [Maíra] desencadeou coisas seríssimas. Eu explodi por conta da alimentação, tive crise de ansiedade, chorava compulsivamente falando que não faria mais o programa. Liguei para ela falando que não faria mais. Ela sugeriu trocar a cozinheira, mas não era a cozinheira", declarou.

O que Maíra Cardi falou sobre o assunto?

A coach Maíra Cardi realizou uma live em seu Instagram nesta semana, na qual ela exibiu provas de que trabalhou com o jogador de futebol no passado. Ao iniciar a conversa, a influenciadora admitiu que estava cansada. "Muitas coisas, acabo deixando para lá, mas essa foi demais. Não é a primeira vez que ela está falando isso. Em 2018, ela [Belle Silva] já tinha dito que eu não fiz ele, mas era mentira. Agora não vou deixar pra lá. Vou provar. Contra fatos não há argumentos", disse ela.

"Thiago Silva me procurou quando estava na Seleção e não é à toa. Cuidei dele e cuidei muito", contou Maíra enquanto mostrava algumas de suas conversas com o jogador. Em seguida, ela exibiu conversas com Thiago em seu WhatsApp profissional, onde ela e sua equipe mantinham contato direto com o zagueiro para acompanhar a sua rotina de dieta.

A ex-esposa de Arthur Aguiar também mostrou fotos de Belle Silva em treinamento com um personal trainer de longa data no seu programa. Ao finalizar, ela compartilhou alguns áudios onde o jogador lhe pediu "uma luz" para encontrar os alimentos certos para suas refeições.