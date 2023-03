BBB23: Equipe de Dania Mendez surpreende ao pedir eliminação de brother

Equipe de influenciadora mexicana Dania Mendez choca ao se posicionar em Paredão do BBB 23

De forma surpreendente, na última segunda-feira, 20, a equipe que cuida das redes sociais da influenciadora mexicana Dania Mendez, que participou brevemente do Big Brother Brasil 23, mas já voltou para o La Casa de Los Famosos, pediu a eliminação do youtuber Fred Desimpedidos do reality brasileiro.

Vale ressaltar que, nos poucos dias que esteve confinada na casa mais vigiada do Brasil, a mexicana ficou bem amiga da Miss Alemanha Domitila Barros, que está enfrentando a berlinda contra Fred e o ator Gabriel Santana. Porém, parece que os internautas não curtiram muito o posicionamento da equipe da intercambista.

“Ah pronto! Passou só dois dias com a senhora Domitila”, apontou um. “Fora Domi, povo do México tem que cuidar do reality de lá”, criticou uma outra. “Amizade de dois dias. Não sabe nem a metade das falas machistas da DOMITILA (porque é assim que ela quer ser chamada) objetificando a Larissa... isso porque se diz feminista”, opinou uma terceira pessoas. “A equipe da Dania pelo jeito não entendeu que a Domitila foi a primeira a jogar a Dania para o Sapato”, relembrou uma espectadora.

Bruna detona reação de sister após indicá-la ao paredão

Na manhã desta segunda-feira, 20, a atriz usou seu Raio-X para abrir o jogo sobre sua escolha e reclamou dos atritos com a ativista, Domitila Barros, incluindo a reação dela depois que foi parar na berlinda.

"Ontem foi formação de Paredão. Acho que, no final das contas, saiu como a gente achava que ia sair. Eu até comentei no quarto que eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz”, Bruna iniciou o desabafo detonando a sister.

Em seguida, a loira justificou o voto: “E, pelos motivos desde o primeiro veto, ela só é uma opção de voto para mim também. Realmente falei a verdade no meu discurso. Não é perseguição, é só que não tem como ser incoerente com o que a gente sente aqui dentro, infelizmente”, Bruna comentou sobre a acusação de perseguir a sister. “E é uma sensação muito chata. Eu realmente estava vendo coisas muito positivas nela, mas... enfim. Não tem o que fazer. São essas reações que geram as minhas reações. E é isso”, a sister concluiu.