BBB 24: Entenda os riscos que MC Bin Laden e Fernanda corriam no Monstro

MC Bin Laden e Fernanda foram liberados do castigo do Monstro após onda de calor no Rio de Janeiro, cidade em que a casa do BBB 24 fica localizada

MC Bin Laden (30) e Fernanda (34) foram liberados para cumprir o castigo do Monstro dentro da casa do BBB 24 neste domingo, 17. A decisão do programa aconteceu após o Rio de Janeiro registrar altas temperaturas, chegando a uma sensação térmica de 62,3ºC.

Os escolhidos para o castigo do Monstro da semana no BBB corriam riscos de saúde ficando expostos ao calor vestindo as fantasias . De acordo com reportagem da BBC, a exposição a temperaturas extremas pode causar problemas como tontura, sensação de desmaio, desidratação e fadiga.

Em casos mais extremos, é possível aparecer sintomas mais graves como náusea e vômito. Caso o calor não seja aliviado, o quadro pode evoluir para um choque térmico e causar confusão mental, convulsões e chegar a uma falência múltipla de órgãos.

Segundo medidas divulgadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde), para se proteger do calor intenso é recomendado manter a casa fresca, evitar sair durante as horas mais quentes do dia, manter-se hidratado e fresco —permanecendo em ambientes mais frescos, tomando banhos frios e usando roupas leves e largas.

A decisão do BBB aconteceu enquanto Fernanda cumpria o castigo e MC Bin Laden descansava no quarto. "Atenção, senhores. Devido às altas temperaturas nos últimos dias, vamos liberar os monstros de ficarem do lado de fora. Por isso, estão liberados de ficar do lado de fora. Mantenham a roupa, mas não precisam ficar do lado de fora", disse a voz do Big Boss.

Com o anúncio, os demais confinados comemoraram a decisão e então os dois puderam continuar cumprindo o castigo na sala da casa mais vigiada do Brasil, que conta com ar condicionado. "Meus queridos Monstrinhos, vocês foram liberados do calor, apenas do calor. Botar a bundinha na cama, pode não, levantem e vão para a sala, os dois."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO PERFIL DO BBB NO INSTAGRAM: