BBB 24: Big Boss toma atitude após público apontar riscos no Castigo do Monstro

Produção do BBB 24 interrompe dinâmica após identificar riscos e receber críticas; MC Bin Laden e Fernanda são liberados de Castigo do Monstro

Desde a tarde do último sábado, 16, Fernanda e MC Bin Laden estavam cumprindo o Castigo do Monstro depois de serem eleitos pelo Anjo da semana, Matteus. No entanto, a produção do programa identificou alguns riscos e decidiu liberar os participantes. Em seu anúncio, o Big Boss justificou o que motivou a mudança de regras no reality show.

Para quem não acompanhou, Fernanda e Bin precisavam usar fantasias de princesa e sapo durante o castigo. Enquanto estavam fantasiados, eles deveriam se revezar e sempre ter um deles em um ponto definido na área externa da casa. Por isso, os brothers se organizaram para dormir, ir ao banheiro e comer em horários diferentes.

Apesar de estarem cumprindo o castigo adequadamente, o Big Boss decidiu interferir a pedido do público do programa. Nas redes sociais, fãs do reality show chegaram a subir tags pedindo para que os participantes fossem liberados de suas funções, devido às altas temperaturas no Rio de Janeiro, onde fica localizada a casa mais vigiada do Brasil.

Para ter uma ideia, a sensação térmica na Cidade Maravilhosa chegou a marcar mais de 50 graus logo pela manhã. Inclusive, Fernanda, que estava de plantão nesse horário, chegou a reclamar do calor intenso. GiovannaPitel, que acompanhava a amiga, também pediu cautela devido ao calor: "Gente, cobre esse monstro. Está sol. A menina está de castigo no sol”, disse.

Diante da comoção e das críticas nas redes sociais, o Big Boss anunciou a suspensão parcial do castigo depois de analisar os riscos. Em seu comunicado, a produção do programa afirmou que os brothers ainda deveriam usar os trajes da dinâmica, mas que não precisariam mais se expor ao sol na plataforma localizada na área externa da casa.

"Atenção senhores, atenção senhores, devido às altas temperaturas nos últimos dias, vamos liberar os monstros de ficarem do lado de fora. Por isso, estão liberados de ficar do lado de fora. Mantenham a roupa, mas não precisam ficar do lado de fora”, a voz misteriosa declarou. Fernanda logo desceu do pedestal e foi para dentro do confinamento.

