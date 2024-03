BBB 24: Michel defende Prova do Líder e torce por virada de Giovanna no jogo

Em entrevista à CARAS Brasil, o professor de geografia Michel avaliou escolha do VIP da semana e recordou trajetória de Giovanna no BBB 24

Para Michel (33), ex-participante do BBB 24, a liderança de Giovanna (28) pode significar uma virada em sua trajetória. Em entrevista à CARAS Brasil, o professor de geografia falou sobre a polêmica envolvendo o resultado da Prova do Líder e comentou sua torcida pela amiga.

O estudante de medicina veterinária explica que desde que deixou a casa, em meados de março, ele não tem conseguido acompanhar totalmente o BBB . Mesmo assim, ele se manteve informado sobre a liderança da nutricionista, que venceu a prova de sorte na última quinta, 14.

"Espero que a Giovanna apareça mais no jogo agora, ela está precisando se impor mais", diz. "Eu tomei um susto quando ela colocou o [Lucas] Buda no VIP dela, esperava que ela colocasse a Fernanda ou a Isabelle, não o Buda. Não entendi aquela parte."

Leia também: Raquele, do BBB, desistiu de carreira musical por condições da família, diz equipe

"Mas de resto, espero que ela faça um bom reinado, as pulseiras que ela colocou foram coerentes com o jogo dela", completa. Michel também comentou a polêmica envolvendo a prova, já que alguns fãs de Davi (24) pediram que ela fosse anulada, afirmando que Giovanna teria visto o resultado antes.

"Como participante sei o quanto o programa leva com muita seriedade as provas. Não tenho dúvida que foi tudo feito da melhor maneira possível. Foi uma conspiração de quem vê aqui de fora. Não tem que ser cancelado mesmo não, o programa, se tivesse visto alguma coisa, cancelaria."

Por fim, ele deixa sua torcida por Giovanna, uma de suas maiores aliadas no período em que esteve no reality. "Estamos em um momento do jogo muito importante. É a reta final, falta um mês para terminar. Estou aqui na torcida para que ela consiga virar o jogo, acho que o pé dela a atrapalhou muito no início, mas agora ela já está 100%, já conseguimos ver que ela é boa de prova."

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GIOVANNA, DO BBB, NO INSTAGRAM: