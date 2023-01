Barbudo, Murilo Benício faz exercício ao ar livre no Rio de Janeiro

Longe da TV após interpretar Tenório em 'Pantanal', Murilo Benício exibe sua silhueta durante caminhada na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas

O ator Murilo Benício (51) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 13, para se exercitar ao ar livre. O artista foi fotografado enquanto fazia uma caminhada na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Sozinho, ele foi visto andando pelo local com um look básico de ginástica, com camisa, bermuda, tênis, viseira e fones de ouvido. Nas imagens, ele mostrou que está usando barba e exibiu a sua silhueta atual.

Vale lembrar que Murilo Benício interpretou o vilão Tenório no remake da novela Pantanal, da Globo. Desde então, ele está de férias da TV. Atualmente, ele pode ser visto na reprise da novela Chocolate com Pimenta nas tardes da Globo.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Murilo Benício está namorando!

No final de 2022, Murilo Benício e Cecilia Malan apareceram juntos pela primeira vez em uma foto nas redes sociais. Discretos, eles apareceram lado a lado em uma foto compartilhada por Regina Casé. Eles foram curtir um jogo da Copa do Mundo do Catar na casa de amigos e a foto repercutiu nas redes sociais.

Vale lembrar que Murilo Benício confirmou o romance com Cecilia Malan na última sexta-feira, 16, quando participou da gravação do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. “Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele ao site Gshow. Os dois tem um relacionamento à distância, já que ele vive no Rio de Janeiro e ela mora em Londres, na Inglaterra. encontram com frequência.