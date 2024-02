Baleada em assalto, Nathalia Santos recebe alta hospitalar: 'Nova oportunidade'

Em recuperação, jornalista Nathalia Santos explicou que seguirá com o tratamento de fisioterapia em casa; ex-Esquenta! foi baleada no Carnaval

A jornalista Nathalia Santos, baleada no Carnaval em uma tentativa de assalto enquanto saía da Marquês de Sapucaí, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 20, para contar aos seguidores que recebeu alta hospitalar. Hospedada na casa de sua mãe, ela continuará o tratamento com fisioterapia para melhor recuperação.

Em seu Instagram oficial, a ex-comentarista do programa Esquenta!, da Globo, falou um pouco sobre como tem sido os últimos dias e agradeceu todo o apoio que tem recebido do público. Recentemente, ela precisou de doações de sangue.

"Estou indo para casa para me recuperar melhor. Foi uma semana cheia de altos e baixos, muito difícil, com dias bons e não tão bons. Mas agora é focar na recuperação clínica, na reabilitação. Muito obrigada pelo carinho e considerações", declarou ela em um vídeo.

Na legenda, Nathalia Santos celebrou a oportunidade de poder retornar para perto da família durante sua recuperação. "É chegado o começo de um novo tempo, agora de alta no aconchego da casa de mamis, com afago e afeto nos meus filhos, do meu esposo, dos meus irmãos, da minha família e de amigos, sei que nada será como antes, mas como nada nunca vinha sendo, vamos em frente!", escreveu.

E completou: "Feliz e grata por essa nova oportunidade! Um tempo novo difícil, dolorido e sem quase nenhuma certeza, mas com muita fé! Recomeçar e reinventar serão mantras por aqui! Agradeço a todas as orações, todo carinho, todo pensamento positivo, todas as mensagens que vocês mandaram irmanam, todas chegaram até mim! Continuem fazendo seus pedidos, suas rezas, suas orações, porque eu vou precisar. Por fim, queria dizer que estou viva, gente! E feliz por isso".

Na última quinta-feira, 15, ainda internada no hospital, Nathalia Santos apareceu ao vivo no programa Encontro, da Globo, e conversou com a apresentadora Patrícia Poeta. Na ocasião, ela contou que passou por uma cirurgia no quadril e revelou detalhes do procedimento.

"Eu estou muito grata de estar viva, foi um susto. Eu não esperava o que aconteceu. A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: é tiro. A gente estava de táxi. O carro estava andando, de repente deu uma desacelerada. No que ele continuou, o carro foi alvejado. Quando eu fui atingida, eu pedi para o meu esposo: corre para o hospital, eu não quero morrer. Eu só pensava nos meus filhos", disse ela.

O que aconteceu com Nathalia Santos?

A jornalista Nathalia Santos, que é conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, foi baleada no Rio de Janeiro. O momento aconteceu enquanto ela estava saindo da Marquês de Sapucaí na madrugada de segunda-feira, 12, e foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a equipe dela, Nathalia estava com seu marido em um táxi quando o veículo foi alvejado por tiros e um deles atingiu o quadril dela. A jornalista passou por cirurgia e está bem.

"Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto. Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia! Em breve traremos novas atualizações", informaram.