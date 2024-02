No CTI, Nathalia Santos revela detalhes do tiro: ‘Bala está alojada’

Ex-Esquenta!, Nathalia Santos aparece no hospital após ter sido baleada no Carnaval e revela detalhes da cirurgia e da sua recuperação

A jornalista Nathalia Santos, que ficou conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, apareceu ao vivo no programa Encontro direto do hospital após ter sido baleada no carnaval. Ela passou por uma cirurgia no quadril e revelou detalhes do procedimento.

Em conversa com Patricia Poeta, Nathalia contou que está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital e precisou colocar uma haste no fêmur, além de passar pela transfusão de sangue. Além disso, ela contou que está sem os movimentos dos pés, mas isso foi considerado dentro do previsto pelos médicos. Por enquanto, ela não tem previsão de alta hospitalar.

"Eu estou muito grata de estar viva, foi um susto. Eu não esperava o que aconteceu. A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: é tiro. A gente estava de táxi. O carro estava andando, de repente deu uma desacelerada. No que ele continuou, o carro foi alvejado. Quando eu fui atingida, eu pedi para o meu esposo: corre para o hospital, eu não quero morrer. Eu só pensava nos meus filhos", disse ela.

Então, ela falou sobre onde o tiro a atingiu. "Foi no quadril, na lateral da coxa. Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Eu passei pela cirurgia no fêmur, coloquei uma haste, com alguns parafusos. Eu ainda estou com a bala alojada. Daqui a pouco estou saindo daqui. Os médicos estão esperançosos", afirmou ela.

E completou: "Eu estou sem os movimentos dos pés, mas está tudo dentro dos esperados. Estou muito feliz de estar viva. É um processo longo e demorado, estou sem o movimento dos pés. É o tempo da reabilitação. Está todo mundo perguntando sobre o tempo de sair do hospital, e o tempo é o tempo. Estou respeitando o tempo. Estou no CTI, fiz uma transfusão, estou sendo bem cuidada. Não estou preocupada com esse tempo".

Nathalia Santos participou do programa Encontro, da Globo - Foto: Reprodução / Globo

A jornalista Nathalia Santos, que é conhecida por ter sido comentarista do programa Esquenta!, da Globo, foi baleada no Rio de Janeiro. O momento aconteceu enquanto ela estava saindo da Marquês de Sapucaí na madrugada de segunda-feira, 12, e foi vítima de uma tentativa de assalto.

De acordo com a equipe dela, Nathalia estava com seu marido em um táxi quando o veículo foi alvejado por tiros e um deles atingiu o quadril dela. A jornalista passou por cirurgia e está bem. "Na madrugada do último domingo pra segunda-feira (12), ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto. Desde já agradecemos a todos pelo apoio e pedimos para que sigam rezando e emanando energias positivas para Nathalia! Em breve traremos novas atualizações", informaram.

Na nota oficial, Nathalia ainda divulgou uma breve declaração sobre o ocorrido. "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar mas,

graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", afirmou.