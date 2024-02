Baleada em assalto, Nathalia Santos pede doações de sangue

Após ser baleada em assalto no Rio de Janeiro, Nathalia Santos pede doações de sangue; comentarista do Esquenta foi submetida a cirurgia

A jornalista Nathalia Santos pede doações de sangue após ser baleada durante assalto ao deixar a Sapucaí, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 15, a comentarista do programa Esquenta fez uma publicação em sua rede social pedindo ajuda para os seguidores.

Depois de passar por uma cirurgia, ela precisou de transfusão de sangue e continua com a bala alojada em seu corpo. Nathalia está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) do hospital e precisou colocar uma haste no fêmur. Além disso, ela contou que está sem os movimentos dos pés, mas isso foi considerado dentro do previsto pelos médicos. Por enquanto, ela não tem previsão de alta hospitalar.

"Gostaríamos de pedir o apoio de todas e todos para impulsionar a campanha de doação de sangue! Desde já, agradecemos a preocupação e carinho, e informamos que o estado da Nathalia é estável e a recuperação segue sendo bem sucedida. Deixaremos aqui todas as informações necessárias para impulsionar o reabastecimento do banco de sangue. Doe e compartilhe para ajudar. Sigamos juntos nessa", pediram.

Nathalia Santos fala de assalto

"Eu estou muito grata de estar viva, foi um susto. Eu não esperava o que aconteceu. A gente não percebeu a anunciação do assalto. Do nada, eu escuto duas balas, eu falei: é tiro. A gente estava de táxi. O carro estava andando, de repente deu uma desacelerada. No que ele continuou, o carro foi alvejado. Quando eu fui atingida, eu pedi para o meu esposo: corre para o hospital, eu não quero morrer. Eu só pensava nos meus filhos", disse ela para Patricia Poeta no Encontro.

Então, ela falou sobre onde o tiro a atingiu. "Foi no quadril, na lateral da coxa. Eu estou no CTI, estou sendo monitorada. Eu passei pela cirurgia no fêmur, coloquei uma haste, com alguns parafusos. Eu ainda estou com a bala alojada. Daqui a pouco estou saindo daqui. Os médicos estão esperançosos", afirmou ela.