Astrid Fontenelle surge no hospital e explica o que aconteceu: 'Já pensou ter uma crise?!'

Astrid Fontenelle revela que ficou três dias internada após procedimento médico: 'Agora serão 10 dias de repouso real'

A apresentadora Astrid Fontenelle surpreendeu seus fãs ao contar que passou por uma internação nos últimos dias para realizar um procedimento médico. Ela fez uma cirurgia para remover pedras na vesícula e ficou um tempo internada. Agora, a comunicadora vai se recuperar em casa.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto no hospital e explicou o motivo de ter feito o procedimento cirúrgico neste momento. "Bye bye hospital! Três dias muito bem cuidada e sem as muitas pedras na vesícula. Eu não sentia nada nada, mas meu amado médico Dr. Ary, me sugeriu que retirasse. Já pensou ter uma crise longe de sp?! Melhor não, né? Por isso resolvi tirar", disse ela.

Agora, a apresentadora precisará ficar um tempo de repouso em sua casa. "Agora serão 10 dias de repouso real! Quietinha, pés pra cima com meia de compressão. Obrigada a todos que se preocuparam e me acarinharam. Deu certo!!!!", afirmou.

Atualmente, Astrid Fontenelle comando o programa Saia Justa, no GNT.

Astrid Fontenelle faz tatuagem com homenagem para Rita Lee

Após a morte da cantora Rita Lee, a apresentadora Astrid Fontenelle decidiu fazer uma tatuagem para homenagear a artista. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora explicou o motivo de ter feito a tatuagem apenas depois da morte da amiga, que teria a convidado para fazer o desenho, mas não teve coragem de seguir em frente.

“Minha mais nova tatuagem, uma estrela de 7 pontas, em homenagem à Rita Lee. Lá atrás Rita me disse que queria fazer essa estrela, me convidou para fazermos juntas. Eu amarelei…. Hoje ela tá aqui”, começou a apresentadora, junto de fotos da tatuagem, que foi feita em sua mão.

“Um símbolo bem importante pro cristianismo (representa a perfeição de Deus) e do judaísmo (os sete dias da criação do mundo). A minha a partir de hoje será meu ponto de luz e conexão com o Sagrado! E de novo, obrigada Rita por tanto!”, completou Astrid, na legenda da postagem.