Arlindinho fala sobre a saúde do pai, Arlindo Cruz: 'Semblante melhor'

Arlindinho atualiza os fãs sobre a recuperação do seu pai, Arlindo Cruz, que sofreu um AVC em 2017

O cantor Arlindinho participou do programa Encontro, da Globo, nesta sexta-feira, 16, e falou sobre a saúde do seu pai, o cantor Arlindo Cruz. Ele contou que o pai está bem e convive com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que sofreu no ano de 2017.

“Está em casa, está bem! Entende algumas coisas, o estado de saúde é estável. Não tem tido uma grande melhora, mas está com um semblante melhor. Bem cuidado, bem amado, nossa família cuida muito bem dele”, contou ele ao conversar com Patricia Poeta.

No carnaval deste ano, Arlindo Cruz foi homenageado no desfile da escola de samba Império Serrano e a família adorou o momento especial, já que o cantor desfilou ao lado dos seus herdeiros no trio elétrico. “Nossa escola fez um grande desfile, apesar do resultado não ter sido o que a gente esperava, mas a homenagem foi linda, do jeito que ele merece. Todas as flores em vida. Eu estava em um momento de muita emoção no desfile. O amor pelo carnaval quem em passou foi meu pai, atencioso, amigo, tudo o que eu pude fazer para honrar esse nome, eu vou fazer”, afirmou o rapaz.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.