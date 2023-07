Após três tentativas, Rafa Brites marca cirurgia de explante de silicone: "Tenho medo"

A influenciadora digital Rafa Brites confessou que tomou coragem para marcar a cirurgia de explante de silicone

Rafa Brites revelou para os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 19, que em breve vai passar por uma cirurgia. Ela contou através dos Stories do Instagram que decidiu fazer o explante das próteses de silicone, e o procedimento será realizado no dia 4 de agosto.

"Meu cérebro está sendo consumido pela minha cirurgia que eu vou fazer dia 4 de agosto, de explante de silicone. Faz tempo que eu estou querendo fazer, faz tempo que estou tomando coragem, morro de agonia de cirurgia", confessou ela no começo da gravação.

Brites, que é mãe de Rocco, de seis anos, e Leon, de 1, confessou que já desistiu da cirurgia três vezes, já que tem medo do procedimento. "Eu já desmarquei essa cirurgia três vezes, porque eu tenho medo da cicatriz, e tudo isso...", acrescentou.

Depois, a mulher do apresentador Felipe Andreoli deu detalhes sobre o explante. "Eu vou ter que fazer o 'T' [tipo de corte para retirar o silicone], tem que por um pouquinho de gordura, porque no meu caso, ficou só pele e o silicone, porque as minhas glândulas, depois da amamentação, não sei o que aconteceu, eu quase fiquei sem peito. Eu já não tinha muito quando eu coloquei silicone, por isso que eu coloquei, e agora eu tô de boa, mas tem que colocar uma gordurinha para dar um volume", explicou ela, contando que já tirou várias dúvidas com o médico.

Cicatriz da cesária

Recentemente, Rafa Brites surpreendeu seus seguidores ao mostrar fotos de sua cicatriz do parto cesárea. Ela é mãe de dois meninos e ficou com a marca da via de nascimento dos herdeiros em seu corpo. Agora, ela fez um ensaio fotográfico de lingerie e não se importou em exibir a cicatriz.

Na legenda, ela refletiu sobre como lida com a marca. "Foi minha a ideia de mostrar minha cicatriz da cesárea em uma campanha de lingerie… Muitas pessoas acham que me importo tanto com essa cicatriz pela parte estética, mas só quem tem uma cicatriz hipertrofica e queloide sabe o que puxa e arte e incomoda na calça jeans, inclusive pra namorar me sinto melhor com uma fita adesiva segurando porque 'roça' né gente [risos]. Foi muito legal eu falar sobre isso e ouvir tantas mulheres também", contou ela.