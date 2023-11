Após ser internada, Viih Tube expõe seu diagnóstico médico

A influenciadora foi para o hospital nesta quarta-feira, 29, com Eliezer depois de passar a noite vomitando; Viih Tube afirma que continua enjoada

Viih Tube, de 23 anos, atualizou os fãs na tarde desta quarta-feira, 29, sobre seu estado de saúde após ser hospitalizada. Nos stories do Instagram, a influenciadora disse que ainda não está totalmente recuperada e contou que já recebeu um diagnóstico médico.

"Atualizações: permaneço enjoada e sentindo mal estar, mas o médico falou que é alguma infecção viral mesmo. Agora é se hidratar muito e me esforçar pra não colocar tudo que como pra fora", declarou e ex-BBB, que é mãe da pequena Lua Di Felice, de sete meses, que também está doente.

Nesta manhã, assustou seguidores ao aparecer com Eliezer, de 33, no hospital. "Não sei o que eu e a Lua pegamos, mas a madrugada foi um caos, eu vomitando, ela com diarreia, as duas sem conseguir dormir incomodadas", declarou, que precisou tomar medicação na veia.

No hospital, ela gravou recebendo tratamento. "E vamos de medicação na veia, a Lua já tá super melhor, comeu super bem manga, mamou (não tava querendo nem isso). E conseguiu cochilar e eu vim aqui porque a mãe tá podre", contou.

A influenciadora aproveitou para agradecer o apoio que recebeu de Eli. "Meu marido segura minha cabeça para vomitar, lava o vaso cheio de vômito. Ele é um príncipe", afirmou a artista, que vai passar o dia de repouso.

Eliezer surpreende ao revelar motivo de briga com Viih Tube

Nesta quarta-feira, 29, Eliezer provou que os desentendimentos podem fazer parte de qualquer relação, inclusive em seu casamento com Viih Tube. O influenciador digital surpreendeu seus seguidores ao usar as redes sociais para expor os motivos por trás das brigas após perder a linha com uma atitude inusitada da esposa.

Durante a internação, ele revelou que precisa etiquetar as garrafas de água para evitar brigas no relacionamento. Segundo o influenciador, esse é um motivo de atrito frequente no casamento: “Tem duas coisas que dão briga lá em casa e uma delas é a garrafa de água”,Eliezer revelou dando risada.