Eliezer surpreende ao revelar motivo de briga com Viih Tube: “Me irrita"

Eliezer perde a linha após atitude da esposa e surpreende ao revelar quais são os principais motivos de estresse em seu casamento com Viih Tube

Nesta quarta-feira, 29, Eliezer provou que os desentendimentos podem fazer parte de qualquer relação, inclusive em seu casamento com Viih Tube. O influenciador digital surpreendeu seus seguidores ao usar as redes sociais para expor os motivos por trás das brigas após perder a linha com uma atitude inusitada da esposa.

Através do stories do Instagram, o ex-participante do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil' contou que estava acompanhando a mulher e a filha, a pequena Lua di Felice, que tem apenas sete meses, no hospital. Durante a internação, ele revelou que precisa etiquetar as garrafas de água para evitar brigas no relacionamento.

Segundo o influenciador, esse é um motivo de atrito frequente no casamento: “Tem duas coisas que dão briga lá em casa e uma delas é a garrafa de água”, Eliezer revelou dando risada. No leito do hospital, Viih entrou no assunto e quis participar do vídeo: "Quando você pega as minhas eu fico muito brava", disparou a criadora de conteúdo.

A influenciadora ainda confessou que pegou uma garrafa escondido do marido e até removeu a etiqueta com o nome dele: “Eu só não vou brigar com ela porque ela está passando mal no hospital”, Eliezer brincou com a revelação da esposa. Na sequência, ele continuou a listar os motivos por trás dos desentendimentos.

“Outra coisa que dá briga lá em casa é a toalha molhada. A dona Vitória Tube tem a mania de tomar banho, se enxuga (...) pega a toalha molhada e joga em cima da minha que tá sequinha. Quando vou tomar meu banho na paz de Deus não consigo me enxugar porque a toalha está encharcada”, o influenciador disparou enquanto dava risada.

Por fim, Vitória aproveitou para expor outro motivo de briga em seu casamento: "Outra coisa que eu acho um absurdo e dá briga é que o Eli acha que é dono da companhia elétrica. Ele sai e deixa todas as luzes acesas, se tem oito lâmpadas no quarto, ele acende às oito”, a influenciadora criticou a atitude do marido.

Eliezer rebateu as acusações: “Quando ela faz isso me irrita em um grau! Ela me joga do zero para o oito, quase chega no dez de tanta raiva que eu fico! Quando eu chego em casa, a casa inteira tá ligada. Ai eu falo ‘você é muito milionária mesmo’”, o pai da pequena Lua se revoltou com o hábito da esposa de acender todas as luzes.

Vale lembrar que apesar dos pequenos atritos, Viih Tube e Eliezer estão casados desde março deste ano. Os pombinhos oficializaram a união com uma cerimônia simples em casa durante a gestação da primeira filha. Futuramente, eles planejam subir ao altar com um festão, mas no momento, estão focando no planejamento do primeiro aniversário da menina.

O que aconteceu com Viih Tube?

Viih Tube preocupou seus seguidores após surgir no hospital nos registros de Eliezer. A influenciadora digital pegou uma virose e precisou ser hospitalizada nesta quarta-feira, 29. Após contar que sua filha com o influenciador, a pequena Lua, estava com febre e com diarreia, ela contou que foi a próxima vítima, por isso, precisou buscar ajuda médica.