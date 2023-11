Anne Lottermann revela batalha contra câncer após a morte de seu marido

Após perder seu marido para um câncer raro, Anne Lottermann revelha batalha contra a mesma doença; saiba mais!

Em participação do podcast Reviravolta na última terça-feira, 31, a apresentadora Anne Lottermann revelou que enfrentou uma batalha contra um câncer. A descoberta da doença aconteceu logo após a morte de seu marido, o publicitário Flávio Machado, que faleceu em 2017, aos 41 anos, em decorrência de um tumor raro no peritônio.

No programa, ela lembrou como descobriu o diagnóstico e desabafou sobre como se sentiu no processo contra a doença, enquanto ainda estava passando pelo luto."Um ano depois que ele desencarnou, eu tive um câncer de pele. Nunca falei isso. No processo do hospital, eu já desenvolvi esse câncer de pele. Às vezes, você quer tirar da pessoa aquela dor e puxa para você. Ele estava com câncer e eu acabei desenvolvendo aquela coisa do câncer de pele. Um ano depois, eu estava no centro cirúrgico fazendo cirurgia de pele”, revelou a comunicadora, que já trabalhou com Faustão.

Anne também revelou que sentia que tinha uma ligação muito poderosa com Flávio. "A gente sempre teve muito essa conexão espiritual. Da primeira vez que a gente se abraçou... a gente falava. Isso foi comum durante os 12 anos de relacionamento. Parecia que a gente estava se encontrando espiritualmente, parecia duas almas que tinham se reencontrado nesse plano terrestre", contou.

Apenas com memórias maravilhosas, a apresentadora rasgou elogios para o marido. "Ele foi um anjo da guarda na minha vida. Não foi só um marido, um namorado, não foi só o pai dos meus filhos, foi um cara que me preparou para o que eu precisava viver dali para frente", disse.

Ela também disse que seu encontro foi importante para a batalha contra o seu câncer de pele, além de seu processo de luto. "Ele sentia que ele estava indo, então ele me preparou para passar por tudo o que eu precisava passar e acho que a gente veio para ajudar na evolução espiritual um do outro, porque sempre fui muito parceira dele e ele sempre foi muito meu parceiro e me deixou dois filhos maravilhosos, que são os amores da minha vida", declarou.

Confira a entrevista na íntegra: