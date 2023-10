Anne Lottermann relembra o luto pela morte do marido: ‘Falar sem chorar’

Anne Lottermann desabafa sobre a dor de viver o luto ao relembrar a morte do marido, que era o pai dos seus filhos

A apresentadora Anne Lottermann surpreendeu os fãs com um vídeo sobre o luto nas redes sociais. Ela decidiu abrir o seu coração para ajudar outras pessoas a lidarem com a dor de perder um ente querido e usou o seu próprio exemplo. Neste mês, ela contou que a morte do seu marido, o publicitário Flávio Machado, completou 6 anos. Os dois tiveram dois filhos juntos e ele morreu em 2017, aos 41 anos, em decorrência de um câncer raro no peritônio.

Agora, ela refletiu sobre como foi encarar o luto. "Hoje faz seis anos que o Flavoca desencarnou. Nós fomos casados 12 anos, tivemos dois filhos, o Léo [6 anos] e o Gael [8 anos]. E, por que que só agora eu consigo falar sobre isso? Porque agora eu consigo falar sem chorar", disse ela.

E completou: "E por que que eu quero falar sobre isso com você? Porque você pode estar passando por um processo de luto e estar com aquele vazio gigante dentro de você, sem saber direito como olhar para essa dor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Primeiro: essa dor, esse buraco não vai sumir, ele não vai desaparecer da sua vida. E você vai ter que conviver com ele para o resto da sua vida".

Por fim, ela disse: "Mas o que é legal, e com o tempo você vai perceber, é que tudo que está vivendo, e precisa viver, tudo que está em volta daquele buraco se transforma em algo tão grande que vai percebendo com o tempo que tudo aquilo ali que está em volta do buraco faz a vida valer a pena, faz a vida fazer sentido".

View this post on Instagram A post shared by 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)

Anne Lottermann surge com seu novo namorado

A apresentadora Anne Lottermann está apaixonada! Há pouco tempo, ela celebrou o Dia dos Namorados com uma declaração especial para o seu novo namorado, Fernando Musa. Discreta com a vida pessoal, ela abriu uma exceção para celebrar a data romântica.

Em seu feed no Instagram, a comunicadora compartilhou uma foto dos dois trocando um beijo apaixonado. “Minha paz!”, disse ela. Por sua vez, ele também compartilhou um clique com a amada e disse: “Não é necessária nenhuma exclamação, em você meu tom é certo”.