Anne Lottermann mostra foto de beijo em seu namorado, Fernando Musa

Discreta com a vida pessoal, Anne Lottermann surpreende ao surgir em clima de romance com o namorado em data especial

A apresentadora Anne Lottermann está apaixonada! Nesta segunda-feira, 12, ela celebrou o Dia dos Namorados com uma declaração especial para o seu novo namorado, Fernando Musa. Discreta com a vida pessoal, ela abriu uma exceção para celebrar a data romântica.

Em seu feed no Instagram, a comunicadora compartilhou uma foto dos dois trocando um beijo apaixonado. “Minha paz!”, disse ela. Por sua vez, ele também compartilhou um clique com a amada e disse: “Não é necessária nenhuma exclamação, em você meu tom é certo”.

Atualmente, Anne Lottermann vive uma nova fase em sua carreira. Ela participava do programa Faustão na Band, que vai sair do ar nas próximas semanas após Faustão encerrar o seu contrato com a atração. Assim, o destino de Anne na TV ainda é indefinido e ela não revelou quais vão ser seus próximos passos na telinha. Vale lembrar que ela deixou a Globo há mais de um ano para seguir Faustão até a Band.

Faustão deixa seu programa na Band

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada em maio deste ano. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.