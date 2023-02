Amanda Djehdian passou por procedimento cirúrgico para tratar o acúmulo de gordura localizada nas pernas

Na tarde desta sexta-feira, Amanda Djehdian (36) atualizou seus seguidores sobre sua recuperação após passar por uma cirurgia para tratar lipedema, doença que causa o acúmulo de gordura nas pernas. Nos stories, a ex-participante do BBB 15 mostrou o resultado 15 dias após o procedimento.

Animada, Amanda iniciou o relato: “Olha quem apareceu sem meia”, usando uma lingerie preta, enquanto mostrava as pernas. A youtuber também explicou que sentiu muitas dores no joelho na última noite e que por isso, buscou a ajuda de seu médico, que constatou a necessidade de retirar o seroma, um acúmulo de líquido nas pernas da ex-sister.

Amanda Djehdian mostra resultado da cirurgia de lipedema - Reprodução/Instagram

Amanda contou que esse excesso é bastante comum no pós-cirúrgico e publicou um vídeo de seu médico puncionando e retirando o líquido com uma agulha. Fora isso, a ex-BBB explicou que está sentindo algumas dores, mas que faz parte do processo de recuperação do procedimento cirúrgico.

Amanda Djehdian passa por cirurgia após diagnóstico de lipedema:

No dia 26 de janeiro, Amanda Djehdian deu um susto em seus seguidores ao publicar uma foto no leito de um hospital, mas segundo a ex-sister, foi por um bom motivo: “Que sonho hoje poder estar fazendo essa cirurgia para a retirada dessa gordura doente, em saber que as dores vão passar, minha qualidade de vida vai melhorar!”, disse se referindo ao diagnóstico de lipedema.

Amanda ainda fez um relato emocionante sobre a dificuldade para lidar com a doença: “Eu sempre soube que havia algo de errado nas minhas pernas, não era normal sentir tantas dores, hematomas, inchaço, um peso”, iniciou. A ex-BBB também falou sobre ofensas que ouviu por conta de suas pernas e revelou que sentiu aliviada com a identificação do lipedema: "Eu sempre soube, eu sempre ouvi meu corpo, e demorou 36 anos para eu descobrir e ser de fato diagnosticada que sim, tenho uma doença chamada lipedema”, legendou emocionada.