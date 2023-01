Amanda Djehdian passa por cirurgia após diagnóstico de lipedema: "As dores vão passar"

A ex-BBB Amanda Djehdian revelou aos fãs que retirou 3,5 litros de gordura das canelas até as coxas

Amanda Djehdian (36) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para revelar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia nas pernas após ser diagnosticada com lipedema, doença que causa acúmulo de gordura nos membros inferiores.

A ex-participante do BBB 15 revelou que desde a infância sofre com dores, inchaços e hematomas, além disso, também se sentia mal por ouvir comentários maldosos sobre a aparência de suas pernas, principalmente após participar do reality.

Em seu perfil no Instagram, Amanda publicou fotos no hospital, inclusive algumas de suas pernas antes do procedimento, e falou sobre como se sentia antes da descoberta da doença. "Eu sempre soube!!! Acho que não teria frase melhor para começar!! Eu sempre soube que havia algo de errado nas minhas pernas, não era normal sentir tantas dores, hematomas, inchaço, um peso."

"Cresci ouvindo que eram apenas pernas, coxas grossas, que havia puxados as pernas do meu pai, depois passei a ouvir comentários que me machucavam demais, como por ex: 'a perna dela parece que tem elefantíase', 'credo, as pernas dela não tem divisão, parece um tronco', 'que nojo dessas pernas, tudo mole', entre outros!! E esses comentários intensificaram no BBB, agora eram milhões de comentários assim!", desabafou.

Depois, a ex-BBB contou que passou a achar suas pernas nojentas e citou algumas situações que passou antes da descoberta do lipedema. "Passei a não usar shorts, passei a olhar minhas pernas e afirmar diariamente que eram nojentas!! Sim, era essa palavra que usava, minha família e amigos mais próximos sempre ouviam eu falar isso, e não entendiam o porquê, achavam que era uma perna normal, apenas grossa. Diversas vezes pedia perdão pra Deus, porque depois de dizer isso, eu me arrependia, mas não gostava do que via no espelho. Passei então a fazer dietas loucas, restritivas pra tentar perder a gordura das pernas, TODAS foram em vão, nada mudava, ouvi de “profissionais” que tinha gordura generalizada e que os procedimentos não funcionavam comigo e que a culpa era minha, ouvi de personal trainer que o treino dele não estava dando resultado, porque eu não me dedicava, porque eu não pegava peso demais… Lesionei meu joelho!!", recordou.

Por fim, Amanda se mostrou grata por passar pela cirurgia. "Eu sempre soube, eu sempre ouvi meu corpo, e demorou 36 anos para eu descobrir e ser de fato diagnosticada que sim, tenho uma doença chamada lipedema, (CID EF02.2) que não era doida, que a culpa não era minha, que me esforcei e dediquei muito, mas que não dependeria só se mim. Que sonho hoje poder estar fazendo essa cirurgia para a retirada dessa gordura doente, em saber que as dores vão passar, minha qualidade de vida vai melhorar! Foram retirados 3,5 litros de gordura desde as canelas até as coxas. Que bom poder dividir isso com vocês, que bom poder ajudar milhares de mulheres que também passam por isso!", finalizou.

Confira a publicação de Amanda Djehdian sobre a cirurgia:

