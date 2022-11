Amanda Djehdian exibe bumbum e mostra como tratamento tem melhorado lipedema

A influenciadora digital e empresária Amanda Djehdian foi diagnosticada com a doença recentemente

A ex-BBB Amanda Djehdian (36) foi diagnosticada com lipedema em agosto deste ano e nesta quinta-feira, 17, ela postou uma foto em suas redes sociais e contou como trata o problema, que acomete cerca de 10% das mulheres, é de fator genético e pode ser desencadeado, na puberdade, gestação e menopausa.

O lipedema é uma doença caractertizada pelo acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas. Não tem cura, mas é possível tratar seus sintomas e quanto antes a doença for diagnosticada, maiores as chances de controlar seus danos para a paciente.

"Uma mulher com lipedema passando pelo seu feed. Sabia que essa bananinha que temos embaixo do bumbum é bem característico do lipedema? Por a gente não conseguir desenvolver uma musculatura forte, é normal em algumas mulheres, como eu, ter o bumbum mais caidinho e, consequentemente, forma essa dobrinha embaixo! Mas olha que legal, em pouco tempo de fisioterapia já estamos evoluindo, já estou conseguindo enxergar uma panturrilha nascendo aí (risos). É tudo mais lento, mas estou bem orgulhosa do meu esforço!", escreveu no Instagram.

Amanda Djehdian revela diagnóstico de doença

Amanda contou em entrevista à CARAS Digitalque ao receber a notícia sobre o diagnóstico, sentiu um certo alívio já que agora poderá fazer um tratamento específico. "Por mais que eu não quisesse ter, eu respirei aliviada, pois sabia que minha intuição estava certa, e minha reação foi de querer saber tudo, para poder tratar da melhor forma", disse ela.

Inclusive, a famosa revelou que antes mesmo de ter o diagnóstico já vinha fazendo o tratamento sem saber. "Desde início de 2020 eu já estava fazendo o tratamento conservador, que é ter um estilo de vida saudável, atividades físicas diariamente e alimentação saudável, agora vou ajustar a alimentação diminuindo alguns alimentos como carboidratos, glúten e fazer a infestação de alimentos anti-inflamatórios ricos".