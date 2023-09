Regis Danese explica motivo para ainda não ter saído do hospital: ‘Passei mal’

Regis Danese aparece usando sonda ao anunciar que sua alta hospitalar foi adiada

O cantor gospel Regis Danese pegou os fãs de surpresa no início da tarde desta quarta-feira, 6, ao anunciar que sua alta hospitalar foi adiada. Ele tinha a previsão de deixar o hospital nesta quarta-feira após sofrer um grave acidente de carro, mas passou mal e os médicos decidiram que ele deve continuar internado por mais um tempo.

Regis Danese apareceu usando uma sonda e emocionado em um novo vídeo ao dar a notícia para os fãs de que não deverá deixar o hospital nesta quarta-feira.

"Eu ia ter alta hoje, né? Mas eu passei muito mal nessa madrugada, vomitei muito. E os médicos, que sabem o que é melhor para mim, resolveram me manter aqui, colocar uma sonda, mas deus está no controle”, disse ele.

Então, o artista ficou emocionado e falou sobre o seu desejo de ter alta logo. "Estou sofrendo muito, mas Jesus sofreu muito mais. Vamos aguentar e ter ânimo. O próprio senhor Jesus disse que no mundo a gente ia ter aflições para ter bom ânimo, então ter bom ânimo. Continuem orando pela minha vida. Quero logo sair daqui e ver a minha mãe, o meu pai, meu irmão, comer o franguinho da minha mãe. Deus é bom o tempo todo. Obrigado pelas orações, não deixe de orar por mim”, afirmou.

Vale lembrar que Regis Danese sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de agosto na região de Jaraguá, em Goiás. Ele sofreu fraturas nas costelas, tórax e punho. Inclusive, ele precisou de uma cirurgia após ter perfuração no intestino. O procedimento correu bem e ele segue em observação.

View this post on Instagram A post shared by REGIS DANESE (@rdaneseoficial)

Esposa de Regis Danese ficou surpresa com carta do cantor

Enquanto acompanha o marido no hospital, Kelly Danese, que é casada com o cantor Regis Danese, ficou surpresa ao receber uma carta escrita pelo marido enquanto estava na UTI. “Vou contar pra vocês um caso… Agora eu posso contar. O que aconteceu que eu estava rindo na matéria do Fantástico com um papel na mão. O Regis quando saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando ‘Ele fez uma carta, com a maior dificuldade, e mandou te entregar’. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada. ‘Nossa, ele fez uma carta de amor pra mim, né’", contou ela.

Só que a carta escrita por Regis Danese não era uma declaração de amor. "Quando eu pego a carta feliz, achando que ele vai fazer uma declaração, ele fala assim ‘Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala frasqueira, celular, carregador’“, disse ela aos risos.

Mais calma diante da recuperação do marido, ela agora consegue rir da história. “Eu fiquei tão frustrada… Eu tô frustrada até agora. Agora eu posso rir“, brincou ela que não desgrudou do cantor desde a internação.