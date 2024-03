Aline Wirley faz alerta após diagnóstico do filho: "Desesperador"

Filho de Aline Wirley, Antônio Caramelo passou por momento delicado de saúde e ex-Rouge alerta: "A gente tem que se autorresponsabilizar"

Nesta quarta-feira, 20, Aline Wirley usou as redes sociais para compartilhar sobre um susto que passou recentemente em sua família. Um de seus filhos com Igor Rickli, o ator mirim Antônio Caramelo, foi diagnosticado com dengue e outra inflamação associada à doença e a cantora aproveitou para fazer um alerta.

Por meio dos Stories no Instagram, ela falou sobre o aumento de casos de dengue no Brasil. "Percebi que sou atenta, mas acho que poderia ser mais com relação à proteção. Esqueço de passar repelente às vezes nas crianças, essa é a realidade, sendo muito honesta com vocês. Tem que virar um hábito passar o protetor solar e logo depois o repelente. É muito alto o índice de casos [de dengue] no Brasil no começo do ano", iniciou.

Em seguida, a ex-BBB relatou que, há duas semanas, o filho teve complicações com a doença. "O Antônio teve dengue e foi desesperador porque você não sabe o que pode acontecer. Ele teve outro quadro que chama miosite, decorrente da dengue. Vocês sabem o que é? Eu não sabia. Ele ficou 3 dias com um 'febrão' muito alto. Nas primeiras horas não identificamos que era dengue, até levei no hospital e o exame deu que não era".

"Três dias depois abaixou a febre, mas ele começou com uma dor na batata da perna. E ele falou 'mamãe, não consigo levantar'. Ele não conseguia andar, deu uma inflamação nos membros inferiores dele. Levamos ao hospital e [descobrimos que] era decorrente da dengue. Quase que ele ficou internado, porque senão atinge o rim...", prosseguiu Aline.

Ao final, Wirley fez um alerta aos seguidores. "Enfim, o que quero falar com isso é que é sério. Um tempo atrás quando teve aquela onda de zika e chikungunya a gente ficou muito atento, mas parece que esquecemos das coisas rápido. Tem gente morrendo... E a gente tem que se autorresponsabilizar, além de proteção o tempo todo, repelente, não pode água parada e tudo o que a gente já sabe", pediu a ex-Rouge.

Aline Wirley fala sobre os filhos adotivos

No início deste ano, Aline Wirley e Igor Rickli conversaram com seus seguidores nas redes sociais e falaram sobre o processo de adoção dos filhos que está rolando desde o ano passado. O casal de estrelas explicou por que as crianças ainda não apareceram mostrando os rostinhos em nenhuma rede social ao ser questionado por um fã.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]", disse Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", contou Aline.

Aline e Igor foram até Manaus em novembro para conhecer os filhos. Vale lembrar que os dois, já são pais de Antônio, de 8 anos, e sempre tiveram a vontade de adotar um filho. Em sua passagem pelo BBB 23, a cantora já havia dito que ela e o marido desejavam adotar uma criança.