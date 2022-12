Zilu Camargo surpreende ao radicalizar o visual e cortar franja: ''Novo estilo''

Aos 64 anos, Zilu Camargo impressionou ao mudar o corte de cabelo e apostar em franjinha

A empresária Zilu Camargo (64) está com o visual renovado! Nesta quinta-feira, 08, a famosa compartilhou uma foto em sua rede social com o seu novo corte de cabelo e surpreendeu com a mudança.

Morando nos EUA, a mãe de Wanessa Camargo (39) comentou que decidiu passar pela transformação por estar em uma fase diferente de sua vida. Segundo ela, ela gosta de mudar dependendo da situação pela qual está passando.

"Para cada ocasião da vida, tenha um novo estilo e, sempre que desejar, mude, ouse, arrisque-se... e seja feliz! Gostaram do meu novo visual by @patyhairsalonandspa?", falou Zilu Camargo ao exibir a novidade para os fãs.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a empresária de elogios. "Linda", disseram os seguidores. "Que maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Zilu Camargo escandalizou ao surgir usando um biquíni fininho. No registro, ela apareceu deitada em seu quarto dando um show de boa forma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo choca ao mostrar como ficou sua casa nos EUA após furacão

Morando em Orlando, nos EUA, há mais de dois anos, Zilu Camargo passou por um susto nos últimos meses por lá. Isso porque, a casa da empresária está localizada em um lugar por onde houve uma forte tempestade por conta de furacão Ian.

Em sua rede social, a famosa mostrou em vídeos como ficou sua residência após a passagem do fenômeno natural e impressionou com as imagens.

"Gente do céu, que sujeira! Olha como destrói tudo, destrói as árvores", foi registrando ela a piscina suja e a parte da frente de seu lar com muitas árvores caídas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!