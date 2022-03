Zilu Camargo surge magérrima em foto da festa dos 15 anos da filha e impressiona: ''E esse corpinho''

Em dia de tbt, Zilu Camargo recordou clique da celebração de 15 anos de Camilla Camargo e chamou a atenção com silhueta sequinha

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 09h58

Em clima de tbt na rede social, Zilu Camargo (63) recordou uma foto especial do passado.

Nesta quinta-feira, 10, a empresária, que está morando nos EUA, resgatou um clique do aniversário de 15 anos da filha Camilla Camargo (36) e impressionou.

Com uma silhueta bem fina, Zilu Camargo surgiu deslumbrante durante o evento luxuoso. "#Tbt diretamente da festa de 15 anos da minha princesa @camilla_camargo! Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas jamais para quem sabe eternizar os bons momentos!", falou ela na legenda.

Nos comentários, a famosa logo recebeu vários elogios. "Tão linda meu Deus", escreveu Camilla Camargo. "E esse corpinho", observou uma fã.

Ainda recentemente, Zilu Camargo impressionou ao surgir com um look de gala nos EUA ao lado do namorado.

Veja a foto de Zilu Camargo na festa de 15 anos da filha: