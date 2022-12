Xuxa Meneghel faz procedimento estético no hospital

Aos 59 anos, Xuxa Meneghel passou por uma cirurgia no último final de semana e já está em casa. Saiba o que ela fez!

A apresentadora Xuxa Meneghel (59) decidiu passar por um procedimento estético no último final de semana. De acordo com o site OFuxico, a estrela realizou uma lipoaspiração em um hospital de São Paulo no sábado, 10, e já está em casa para se recuperar.

A artista contou que tirou um pouco de gordura e está sem sentir dor na região do procedimento. Além da lipo, Xuxa também fez uma técnica de microagulhamento com radiofrequência, que é usada para remodelação corporal, chamado de Morpheus.

Xuxa e Junno Andrade completam 10 anos de relacionamento

Nesta terça-feira, 13, Junno Andrade declarou todo o seu amor por Xuxa Meneghel ao celebrar os 10 anos de relacionamento deles. Em um post nas redes sociais, ele contou sobre a parceria deles na vida e também relembrou o primeiro beijo deles.

"10 anos… Fico olhando pro papel sem saber por onde começar…. O sentimento quando muito grande é inenarrável!!!! Eu que ja escrevi tanto pra voce, olhando pra trás vejo que não foram apenas palavras, tudo vem se concretizando a cada segundo, minuto, hora, dia, mês…. Ano…. Minha paixão só aumenta, numa relação cheia de cumplicidade, transparencia e amor! E já são 10 anos….. dia 12/12/12 nos beijamos pela primeira vez….. foi como atravessar um portal…. Aquele beijo trouxe junto a lembranças de nossos olhares apaixonados num tempo distante, mas inesquecivel e nele, naquele beijo quase roubado, a gente se misturou...", disse ele.

E completou: "Somos singulares, mas com tanta afinidade que as vezes parecemos um só e quando discordamos, nos respeitamos! Voce se supera e me surpreende a cada passo, em cada atitude e até em suas teimosias, pois no final das contas, consigo entender onde quis chegar e chegou! A gente ainda vai atravessar outros portais juntos, mais apaixonados e fortalecidos nesse amor que estamos construindo com tanta alegria, respeito e beijo na boca! E aquele sonho de ficarmos velhinhos, de cabeça branca, passos lentos…. vendo nossos netos correndo pela casa continua cada vez mais forte e mais proximo…… e como já disse há tempos, quero estar do seu lado pra segurar na sua mão SEMPRE que voce precisar…. Te amo!!!".