Xanddy faz procedimento no rosto e brinca com comentário da mulher, Carla Perez

Cantor Xanddy surge com marcações no rosto em clínica de estética e entrega que a decisão de realizar o procedimento foi de Carla Perez

O cantor Xanddy (43), do Harmonia do Samba, surpreendeu seus seguidores nesta quinta-feira, 18, ao surgir em uma clínica de estética.

Nos stories de seu Instagram, o artista apareceu com rosto todo marcado, mostrando que estava pronto para realizar um procedimento estético. Esbanjando bom humor, ele ainda brincou com comentário da mulher, a apresentadora e ex-dançarina do É O TchanCarla Perez (45), e entregou que a decisão foi dela.

"Carla disse que eu vou ficar a cara do Henry Cavill, então eu topei", escreveu Xanddy ao legendar a publicação, sem dar detalhes de qual seria o procedimento, citando o ator britânico de 40 anos que dá vida ao Superman, da DC Comics.

Confira o post de Xanddy:

Carla Perez surge com a família em academia, e filho musculoso rouba a cena

A dançarina Carla Perez encantou ao compartilhar um momento fitness com sua família. Na última segunda-feira, 15, a famosa exibiu selfies na academia com Xanddy e os filhos, Camilly Victória (21) e Victor Alexandre (20), celebrando o Dia da Família.

De roupa de ginástica, eles apareceram curtindo o momento de exercícios e o herdeiro da artista roubou a cena ao exibir seus músculos. De shorts, o jovem exibiu a pena bem definida e volumosa.

"Dia Da Família, e a gente tá como?", escreveu Carla Perez ao publicar os cliques divertidos ao lado de seus queridos.

Nos comentários da publicação, o quarteto recebeu elogios e Victor chamou a atenção com seu físico treinado. "Olha o quadríceps do menino, eu lutando pro meu carocinho sair mais e o dele me humilhando, que vida", desabafaram os seguidores. "O filho tem a junção das pernas da Carla com o pai", falaram outros.