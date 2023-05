Carla Perez surge com a família na academia e filho musculoso rouba a cena: ''Forte''

Na academia, Carla Perez faz fotos com a família e herdeiro chama a atenção ao exibir perna muito musculosa

A dançarina Carla Perez (45) encantou ao compartilhar um momento fitness com sua família. Nesta segunda-feira, 15, a famosa exibiu selfies na academia com Xanddy (43) e os filhos, Camilly Victória (21) e Victor Alexandre (20), celebrando o Dia da Família.

De roupa de ginástica, eles apareceram curtindo o momento de exercícios e o herdeiro da artista roubou a cena ao exibir seus músculos. De shorts, o jovem exibiu a pena bem definida e volumosa.

"Dia Da Familia, e a gente tá como?", escreveu Carla Perez ao publicar os cliques divertidos ao lado de seus queridos.

Nos comentários da publicação, o quarteto recebeu elogios e Victor chamou a atenção com seu físico treinado. "Olha o quadríceps do menino, eu lutando pro meu carocinho sair mais e o dele me humilhando, que vida", desabafaram os seguidores. "O filho tem a junção das pernas da Carla com o pai", falaram outros.

Veja as fotos da família de Carla Perez na academia:

Morre tio de Carla Perez após desaparecimento do pescador: ''Triste''

O tio de Carla Perez, Paulo Perez, teve sua morte confirmada pela ex-integrante do É o Tchan no sábado, 22. Após pedir ajuda em sua rede social para achá-lo, infelizmente, horas depois a famosa contou que o corpo foi achado, nas águas de um rio no sul da Bahia, sem vida.

Em seu feed do Instagram, a esposa do cantor Xanddy compartilhou um vídeo cheio de lembranças de Paulo Perez e lamentou o triste ocorrido. A artista enalteceu o jeito do parente e mostrou apoio às pessoas mais próximas dele, as filhas e a esposa.

"Infelizmente a triste notícia veio. Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre/pescador engraçado, receptivo e carinhoso. Meu amado tio, #PauloPerez foi morar com Deus e seu filho #Paulinho (in memoriam). Meus mais sinceros sentimentos a minha tia Cida, minhas primas Tâmara, Guê, Paulinha, Lori e Topê", escreveu a loira.

Por fim, ela agradeceu a todos que auxiliaram na procura pelo seu tio. "Obrigada a todos que ajudaram nessa busca, em especial aos pescadores e a @marinhaoficial", falou.