Wanessa Camargo exibe barriguinha em look com cropped e arrasa: ''Auge da beleza''

Cantora Wanessa Camargo compartilhou fotos produzida e chamou a atenção com tanta beleza

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h52

A cantora Wanessa Camargo (39) surgiu arrasadora em novas fotos em sua rede social!

Nesta segunda-feira, 11, a artista começou a semana esbanjando beleza ao compartilhar fotos toda produzida, da cabeça aos pés.

Com penteado no cabelo e maquiagem brilhante, Wanessa Camargo surgiu cheia de atitude usando um look de barriga de fora.

"Ainda sobre essa noite especial, compartilhando com vocês essa beauty que eu amei feita pelo incrível @jonas.makeup_ e o look mais que especial pela styling @stellaangeli. Vocês arrasaram muito", mostrou detalhes da noite anterior.

Nos comentários, os seguidores encheram a famosa de elogios. "Auge da beleza", disseram. "Muito linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Wanessa Camargo viajou para a fazenda com os filhos e mostrou o local onde gosta de ficar para encontrar paz.

Wanessa Camargo esbanja beleza ao surgir toda produzida; veja as fotos: