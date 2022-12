Wanessa Camargo deixa barriga de fora ao surgir com look brilhante de franjas: ''Perfeição''

Cantora Wanessa Camargo aposta em conjuntinho all black brilhante e com franjas para participação no 'Faustão na Band'

A cantora Wanessa Camargo (39) colecionou elogios dos seguidores ao exibir seu look para participação no Faustão na Band na noite de terça-feira, 20!

Para o programa comandado por Fausto Silva (72), a artista elegeu uma produção poderosa all black. Com um conjuntinho preto de franjas de calça e cropped com mangas, a gata surgiu fazendo carão nos cliques publicados em seu perfil no Instagram.

Com os cabelos presos em rabo de cavalo, a famosa, que está namorando Dado Dolabella (42), chamou atenção dos fãs pela beleza."Mais uma vez foi incrível participar do @faustaonaband Vocês curtiram?", perguntou Wanessa na legenda.

"Gata!", disse Didi Wagner. "Maravilhosaaaaaaaa", "Mais que beleza, Deus, que perfeição!", "Wanessa segue sempre entregando absolutamente TUDO", "A MULHER ESTÁ UM LUXO!", babaram os admiradores nos comentários.

Confira o look de Wanessa Camargo para participação no 'Faustão na Band':

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Wanessa Camargo agradece o pai, Zezé Di Camargo

Recentemente, Wanessa fez uma breve aparição no programa matinal Encontro da TV Globo para homenagear o pai, Zezé Di Camargo.

A cantora gravou um vídeo emocionante rasgando elogios ao pai, que estava presente no programa apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. “Eu peço licença a vocês do Encontro para falar desse cara aí agora com vocês, esse cara que eu amo incondicionalmente, que é meu melhor amigo, que é meu maior exemplo, que é meu pai”, começou.

Wanessa ainda relembrou um projeto musical que pai e filha fizeram juntos e ainda comentou sobre momentos difíceis em sua vida e como a presença do pai foi importante: “Eu estou muito feliz com o ano que a gente teve, pois nós pudemos estar bem juntinhos por conta do nosso projeto ‘Pai e Filha’. Você esteve muito presente na minha vida em diversos momentos importantes ocorridos esse ano, momentos em que eu realmente precisei muito de você, e você estava lá, segurando minhas mãos e me dando apoio.”

