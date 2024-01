Viviane Araújo ostenta curvas impecáveis com look ousado: "Maravilhosa"

Em clima de Carnaval, a atriz e dançarina Viviane Araújo impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço

Viviane Araújo elevou a temperatura das redes sociais nesta quarta-feira, 31, ao postar uma sequência de cliques com um look usado. Rainha de bateria do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde, em São Paulo, ela mostrou que está ansiosa para o Carnaval.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz e musa aparece fazendo várias poses, enquanto exibe suas curvas impecáveis com um biquíni dourado cheio de amarrações. Ela completou a produção com uma sandália de salto alto. "Vem fevereiro!!! Vem carnaval! Tô te esperando!", escreveu ela na legenda.

Os seguidores rasgaram elogios para a artista nos comentários. "Mulher maravilhosa", disse uma seguidora. "Olhei e gritei: perfeita", falou outra. "Uma mulher linda e maravilhosa! Que Jesus abençoe a vida e a família!", escreveu uma fã.

Neste último domingo, 28, Viviane Araújo e Lexa participaram dos ensaios das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, já no clima do carnaval que está chegando. Vivi brilhou à frente da bateria da escola de samba Salgueiro. Enquanto isso, Lexa mostrou seu samba no pé na Unidos da Tijuca. Inclusive, elas tiveram que enfrentar a noite com chuva, mas não perderam a elegância com suas fantasias brilhantes e ousadas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo eleva a temperatura com o marido durante passeio

Recentemente, Viviane Araújo revelou que decidiu fazer uma pausa na rotina corrida de ensaios para o Carnaval. Antes de se jogar de vez na avenida, a atriz decidiu aproveitar um momento de descanso e muito romance durante um passeio de barco com seu marido, o empresário Guilherme Militão, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Viviane contou que alugou uma lancha para aproveitar seu descanso merecido após participar de um dos ensaios para as festividades do mês que vem. Discreto em sua vida pessoal, o empresário não se intimidou com a presença das câmeras. Pelo contrário, ele deu um beijão apaixonado na esposa na frente das lentes.