Vitória Strada esbanja beleza e estilo ao ser flagrada em aeroporto

A atriz Vitória Strada surgiu esbanjando beleza e estilo ao ser fotografada com a barriga à mostra em aeroporto no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 18, Vitória Strada foi fotografada em aeroporto no Rio de Janeiro e chamou a atenção com seu look de viagem.

A atriz surgiu esbanjando beleza, estilo e boa forma ao surgir com um cropped branco com mangas compridas, que deixava sua barriga sarada à mostra.

Vitória ainda usava uma calça de moletom preta estilosa, com detalhes em branco estampados. A artista ainda levava um casaco amarrado em sua cintura.

A noiva de Marcella Ricca foi vista com o celular em mãos e gravando áudios. A estrela ainda esbanjou simpatia ao posar para foto com um fã.

Confira as fotos de Vitória Strada no aeroporto!

Fotos: Adão/AgNews