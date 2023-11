Viih Tube mostra antes e depois de tratamento para estrias

Viih Tube compartilhou em seus stories no Instagram o tratamento para os efeitos das estrias que desenvolveu na gravidez de Lua Di Felice

Viih Tube contou para os fãs que está fazendo um tratamento para amenizar os efeitos das estrias que desenvolveu durante a sua gravidez. Nos stories do Instagram, a youtuber postou uma foto com montagem de antes e depois de seu corpo após três sessões do procedimento estético.

"Estou fazendo tratamento para estrias. Vocês sabem que eu tive muitas. Eu quero, sim, tirar e qual é o problema? Na primeira vez já fez muita diferença. Vou mostrar para vocês como está. É muito tranquilo", explicou ela.

Recentemente, Viih Tube abriu o coração sobre o processo de mudança da relação com o seu corpo após o nascimento da filha, Lua di felice, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB, Eliezer. "Antes não era assim. Antes era: 'Preciso estar magra' . Também fiz lipo, também queria o tanquinho. Foi saudável? Claro que não. Nem lembro dos exames, mas acho que eu não estava super saudável. Meu corpo não era o que eu tinha naquela época, mas estou mais saudável agora", afirmou.

Viih Tube revela crises de choro de Eliezer

Em um momento comovente, o casal Viih Tube e Eliezer denunciou no Fantástico deste domingo, 19, que a filha do casal segue sofrendo ataques covardes. Lua di Felice é criticada por culpa de seu peso.

A influenciadora disse que os dois pensaram em parar de compartilhar fotos da pequena, tamanha é a recorrência dos comentários maldosos e ofensivos. “Tivemos essa conversa, mas eu não me arrependo, não acho que a culpa de tudo que a gente tá vivendo é a gente ter escolhido expor a nossa família. Também expus muito a minha gravidez e não me arrependi de forma alguma, porque eu ajudei inúmeras mães e me fez muito bem as ouvir e ter essa troca. A gente está postando uma foto da nossa família feliz, é algo natural pra gente”, conta.

Eliezer lembrou que o casal inclusive tranquilizou os fãs e mostrou que estava tudo bem com a saúde da pequena.