Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, impressiona ao exibir os músculos

Nas redes sociais, Victor Alexandre chamou a atenção dos seguidores ao surgir sem camisa e exibindo o corpo musculoso

Victor Alexandre, de 19 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 14, ao compartilhar um vídeo exibindo sua boa forma.

Na gravação postada no feed do Instagram, o filho do cantor Xanddy e da dançarina CarlaPerez, que já revelou o desejo de ser fisiculturista, aparece tirando a camisa em câmera lenta, e exibindo seu corpo definido e musculoso.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Brabo", disse Xanddy. "Arrasou", escreveu uma seguidora. "Tá top", afirmou outra. "Um senhor shape", falou uma fã. "Tá um espetáculo", comentou mais uma.

Com cerca de 320 mil seguidores em suas redes sociais, Victor gosta de compartilhar curiosidades e metas sobre seu 'shape'. "Altura: 1,90. Mais ou menos, 95 quilos. Ainda tem algumas áreas para melhorar", contou ele, revelando que pretende participar de competições de fisiculturismo. "Ainda não tenho interesse em competir, mas acho que daqui a uns dois anos pode ser que eu me anime mais."

Em uma conversa com seguidores nas redes sociais, ele ainda deu detalhes sobre seu treino: "Treino seriamente há dois anos. Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação. A dieta é balanceada. Whey, só tomo quando tô com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses."

Confira a publicação:

Treino em família

Essa não é a primeira vez que Victor exibe o corpo musculoso na internet. Recentemente, Carla Perez mostrou a família treinando junto em uma academia nos Estados Unidos. Na postagem, a dançarina, o marido e o herdeiro fazem poses mostrando os braços grandões. "Victor Alexandre colocando a gente pra suar. Meus meninos “piquinininhos”. Resultado nas últimas duas imagens…", brincou ela.

Vale lembrar que além de Victor, Xanddy e Carla também são pais de Camilly Victoria, que está com 21 anos. A jovem assumiu publicamente seu namoro com a americana Daze ao exibir momentos divertidos com a amada e também as unhas com as letras das iniciais de cada uma.