Quem é Vitor Alexandre? Filho de Carla Perez e Xanddy rouba a cena nas redes sociais

Além da filha Camilly Victória que assumiu um namoro recentemente, Carla Perez e Xanddy também são pais de Vitor Alexandre

Nesta última quinta-feira, 27, a família de Carla Perez e Xanddy ficou em evidência após a filha Camilly Victória divulgar em suas redes sociais um vídeo romântico com a namorada Daze nos Estados Unidos.

Além de Camilly, a dançarina e o cantor são pais do menino Vitor Alexandre. Com 19 anos, o jovem rouba a cena nas redes sociais ao mostrar seus treinos na academia e exibir seu corpo musculoso.

Com cerca de 320 mil seguidores em suas redes sociais, o filho de Carla e Xanddy, o menino está sempre compartilhando curiosidades e metas para seu “shape”. “Altura: 1,90. Mais ou menos, 95 quilos. Ainda tem algumas áreas para melhorar”, comentou Vitor em suas redes sociais.

O jovem que vai na academia todo dia também já revelou que pretende em breve participar de competições de fisiculturismo: “Ainda não tenho interesse em competir, mas acho que daqui uns dois anos pode ser que eu me anime mais”.

Em uma conversa com seguidores nas redes sociais, Vitor ainda deu detalhes sobre seu treino: “Treino seriamente há dois anos. Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação. A dieta é balanceada. Whey, só tomo quando tô com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses”.

No dia 20 de dezembro do ano passado, Vitor Alexandre completou seus 19 anos e recebeu homenagens de seus pais. “Filho, hoje o dia é ainda mais especial porque nesta data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor”, escreveu Xanddy.

A mãe coruja Carla Perez também escreveu: “Filhão, agradeço a Deus diariamente por Ele ter me escolhido para ser sua mãe, sou a mulher mais feliz do mundo inteirinho!! Oro para que Jesus Cristo continue te iluminando, te abençoando e que todas as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Hoje, o dia é todinho seu... E que felicidade poder celebrar mais um ano assim, todos aqui juntinhos”.

E mais recentemente, em julho, os pais posaram ao lado do filho durante um treino na academia. A família surgiu posando no espelho de uma academia nos Estados Unidos, onde moram.

Ainda nesta quinta-feira, Vitor chamou atenção nas redes sociais ao exibir seus músculos em fotos onde surgia sem camisa e de shorts curtos em frente a um lago.

Reprodução: Instagram

Reprodução: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Se manifestou!

Nesta sexta-feira, 28, Carla Perez se manifestou após a filha Camilly tornar público seu relacionamento com a namorada Daze. Em seus stories, a dançarina anunciou: Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas".

Camilly já havia se manifestado sobre seu namoro e sexualidade ao publicar um texto em suas redes sociais: "Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta. Primeiro, que eu não entendo o pq pessoas ainda acreditam em posts de página de fofoca. Segundo, que entendo menos ainda o pq pessoas tão infelizes mentem sobre a vida dos outros, só para ter engajamento nas redes sociais e afetar o trabalho deles. Como já disse antes, sempre fui muito reservada sobre minha vida pessoal".