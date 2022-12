Ticiane Pinheiro surpreende com corpaço escultural em fotos de biquíni: ''Gata''

Apresentadora Ticiane Pinheiro deu show de beleza natural ao surgir deslumbrante de biquíni no Ceará

A apresentadora Ticiane Pinheiro (46) impressionou os internautas ao compartilhar fotos de biquíni tiradas pelo marido, o jornalista César Tralli (51). Neste sábado, 31, ela publicou os registros de suas férias no Ceará com a família e chamou a atenção com a boa forma.

Nos cliques, a famosa deu um show de beleza natural ao aparecer sem produção e ostentando suas curvas esculturais em uma roupa de banho, de cor laranja e amarela.

"Último dia do ano! Desejo um 2023 para todos com muita saúde, amor, alegrias e realizações

Foto by meu amor @cesartralli", contou a apresentadora sobre as fotos feitas na praia com o sol.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de muitos elogios. "Gata", admiraram os fãs. "Está linda", elogiaram outros.

Veja as fotos de Ticiane Pinheiro de biquíni no Ceará:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro revela se vai para a Globo ou se continua na Record

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social para passar o tempo enquanto retocava a raiz de seus cabelos no salão de beleza. Questionada sobre vários assuntos pessoais e de trabalho, a esposa de César Tralli revelou se continuará na Record TV ou se mudará para a emissora do marido.

"É verdade que você vai para a Globo?", perguntaram para a loira. Desmentindo boatos, a jornalista logo esclareceu sua situação. "Não. Eu estou na Record há 16 anos e estamos em negociação já para renovar meu contrato", declarou.

Além de ter falado sobre o trabalho, Ticiane Pinheiro ainda comentou sobre as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3). A famosa contou que a mais velha não tem babá, mas que a caçula tem sim uma cuidadora. A loira também falou que a mais nova já dorme sozinha em seu quarto.

