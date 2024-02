Thais Fersoza esbanja beleza em mergulho e chama a atenção com braços

De maiô azul, Thais Fersoza esbanja beleza natural ao surgir de cara lavada para mergulhar e chama a atenção com braços bem definidos

A apresentadora Thais Fesoza esbanjou beleza natural em novas fotos postadas em sua rede social neste sábado, 03. No mar, a esposa do cantor Michel Teló apareceu deslumbrante e roubando a cena ao surgir com um maiô azul.

Cheia de estilo, a influenciadora encantou ao aparecer de cara lavada e com os cabelos presos. A famosa, que está no comando do Bate-Papo BBB, então falou sobre estar aproveitando seu momento de folga para renovar as energias.

"Recarregando as energias! Aquele mergulho de cabeça e tudo que faz toda diferença", escreveu a mãe de Melinda e Teodoro na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza da musa. "Eita braços bonitos", falaram. "Braços bem definidos", notaram outros.

No comando do programa Bate-Papo BBB, Thais Fersoza deu o que falar nas últimas semanas ao causar revolta com a irmã de Nizam após o brother ser eliminado e receber uma "chamada" da apresentadora.

Thais Fersoza revela motivo do fim do namoro com Gagliasso

A atriz Thais Fersoza contou detalhes inéditos do namoro com o ator Bruno Gagliasso. Ele foi o primeiro namorado da artista, romance que aconteceu há muitos anos. A revelação foi ao Quem Pode, Pod, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme.

Quem puxou o assunto foi a atual esposa do galã. "Com o Bruno Gagliasso você teve e foi o primeiro namorado! Aliás, acho que foi a primeira vez que o Bruno foi o namorado de alguém porque você já era a Thais Fersoza e ele era o Bruno", questionou ela.