Thais Carla aparece totalmente sem roupas em selfie no espelho

A dançarina Thais Carla dispensa toda a roupa em foto no espelho do banheiro e recebe elogios

A dançarina Thais Carla encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto para exibir a sua beleza natural. Nesta quinta-feira, 5, a artista aproveitou quando estava se arrumando para registrar uma selfie totalmente sem roupas.

Na imagem, ela apareceu na frente de um espelho no banheiro quando estava nua e escondeu sua intimidade com o braço nos seios. “A praia hoje não estava dando nada, mas entregou tudo. Peguei um solzinho, já estou queimada, mas não dá nem para ver”, disse ela.

Thais Carla foi pedida em casamento em Paris, na França

No ano de 2022, Thais Carla surpreendeu os seus fãs ao mostrar que está noiva! Ela foi pedida em casamento pelo fotógrafo Israel Reis durante uma viagem para Paris, na França.

"EU DISSE SIM. AAAAAHHHHH. Eu fui pedida em casamento e tô sem acreditar até agora. Eu não acredito que isso está acontecendo. Eu passei a minha vida toda acreditando que não poderia ser amada ou ter uma família só por causa do meu biotipo (gordo) ouvi tanto isso que acreditei por muito tempo", confessou ela, e completou: "E agora ser pedida em casamento pelo homem que eu mais amo nessa vida, foi A MELHOR SENSAÇÃO DO MUNDO. Obrigada meu amor por me escolher @reisdeisrael eu te amo e esse foi o melhor dia da minha vida".

Vale lembrar que Thais Carla e Israel já são pais de Maria Clara e Eva.