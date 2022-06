Tata Werneck aparece com a barriga de fora na academia

Tata Werneck é fotografada na academia e seu abdômen definido rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 09h32

A apresentadora Tata Werneck agitou as redes sociais ao aparecer com a barriga sarada à mostra. Nesta semana, ela foi até a academia para fazer o seu treino do dia e o personal trainer registrou o momento.

Na imagem, a estrela apareceu só de top e calça de ginástica e deixou a barriguinha de fora. “Olha ela. Alguém viu um abdômen”, disse o personal Fabio Tostes.

Atualmente, Tata Werneck está envolvida com a gravação da nova temporada do Lady Night, do Multishow. Inclusive, ela já recebeu o diretor de TV Boninho na atração.

Boninho conta sobre a criação do Big Boss

Em entrevista no programa Lady Night, que irá ao ar no segundo semestre, Boninho conversou com Tata Werneck sobre ser o Big Boss do Big Brother Brasil. Ele contou que o nome é apenas de um personagem.

“O Big Boss é um personagem que precisou ser criado para controlar os caras. Mas ele não tem nada a ver comigo, a própria Ana fala que eu sou engraçado, gente boa, bem-humorado, bem diferente do que sou como big boss”, afirmou ele, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.