Surra de beleza! Rafa Kalimann ostenta corpão sarado ao usar top ousado: ''Ontem''

Apresentadora Rafa Kalimann ostenta corpão sarado ao usar top preto ousado com amarrações para festa de Preta Gil

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 14h06

Só para não perder o costume, Rafa Kalimann (29) não passou despercebida pelas redes sociais nesta segunda-feira, 09. E, dessa vez, por uma ótima razão! Repleta de estilo, a apresentadora publicar uma sequência de cliques inéditos e surpreendeu ao mostrar toda sua beleza!

Nas imagens, que foram compartilhadas em seu Instagram, ela apareceu mostrando o seu lado modelo em uma sessão de fotos em frente ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e roubou a cena ao mostrar seu corpão cheio de curvas ao usar um outfit inteiramente preto.

Pronta para curtir a festa de aniversário luxuosa da cantora Preta Gil, a ex-BBB mostrou seu shape sarado em um top preto manga longa com amarrações, uma calça no estilo alfaiataria. Para completar, uma produção nada básica que consistia em um batom vermelho e as madeixas soltas e onduladas.

"Ontem", escreveu ela na legenda do registro em seu Instagram.

Em poucos minutos, é claro, a postagem da estrela brasileira estava lotada de comentários com elogios. “Estou sem palavras para tamanha beleza", comentou uma seguidora. "Deus no céu e Rafa Kalimann na terra", brincou outra. "Eita nois! Surra de beleza", continuou um terceiro.

Ainda no final de semana, a apresentadora apostou em vestido rosa elegante e rouba a cena na web.

Rafa Kalimann ostenta corpão sarado ao usar top preto ousado com amarrações: