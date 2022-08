Rafa Kalimann exibe corpo escultural ao posar com vestido rosa: "Impecável'

Para curtir o sábado, apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann aposta em vestido rosa elegante e rouba a cena na web

Redação Publicado em 06/08/2022, às 20h27

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann (29) está sempre arrasando nos looks, e desta vez não foi diferente. Rafa aproveitou o sábado, 6, para compartilhar uma série de fotos mostrando a produção impecável.

Em seu perfil no Instagram que acumula mais de 23 milhões de seguidores, Rafa surgiu em uma sequência de fotos esbanjando estilo e elegância.

A apresentadora, e agora atriz, que estreou na série Rensga Hits, do Globoplay, apostou em um vestido rosa midi para curtir o sabadão.

O vestido rosa de Rafa Kalimann é ombro a ombro, e a modelagem valorizou a apresentadora, que exibiu as curvas fenomenais em diversos registros em sua rede social.

Não demorou para os fãs e amigos de Rafa Kalimann marcarem presença nos comentários do post, exaltando a beleza da apresentadora: "Bixa linda", disse Juliette (32), seguida de Maisa (20) que deixou uma sequência de emojis apaixonados na publicação. "Impecável", destacou um fã de Rafa entre os comentários.

Veja as fotos de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann celebra estreia de 'Rensga Hits':

Na última quinta-feira, 4, Rafa Kalimann(29) usou as redes sociais para comemorar a estreia de Rensga Hits, do Globoplay, em que interpreta a personagem Paloma, uma influenciadora digital e apresentadora.

A vice-campeã do BBB 20 compartilhou um trecho da série em seu perfil no Instagram e confessou que está se sentindo muito feliz por fazer parte desse projeto, que conta com grandes artistas no elenco como Alice Wegmann (26), Deborah Secco (42) e Fabiana Karla (46).

