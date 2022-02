Sthe Matos arrasa de biquíni e tira onda em dia de piscina

Ex-Fazenda Sthe Matos arrasa de biquíni e faz sucesso no Instagram

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 09h46

Bela e cheia de curvas, a modelo Sthe Matos (23) não costuma passar despercebida quando faz novas postagens em suas redes sociais.

Nesta última quarta-feira, 16, a ex-integrante do reality show A Fazenda surgiu de biquíni branco e tirou onda nos Stories do Instagram.

Curtindo um dia de sol e de piscina, a influenciadora digital provou que está com tudo super em cima e com o bronzeado bem caprichado!

Destaque no programa A Fazenda 13, exibida pela Record TV, Sthe Matos conviveu com os peões Dynho Alves, Bill Araújo e Rico Melquiades, que venceu a última edição do reality rural.

